Eli Lillys Aktie: Dieses Medikament erhält Notfallzulassung für die Behandlung von COVID-19!

Eli Lilly And Co’s (NYSE:LLY) rheumatoide Arthritis-Medikament Baricitinib wurde in Kombination mit Remdesivir von GileadSciences, Inc. (NASDAQ:GILD) für die Behandlung von COVID-19 bei Erwachsenen und Kindern, die im Krankenhaus behandelt werden und zusätzlichen Sauerstoff und andere unterstützende Beatmungsmaßnahmen benötigen, eine Notfallgenehmigung erteilt.

Was geschah

Die Food and Drug Administration sagte in einer Erklärung, dass Baricitinib – verkauft unter dem Markennamen Olumiant – in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung