Eli Lilly and Company kann die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen!

in den ersten 9 Monaten hat Eliy Lilly den Umsatz um 6% und den Gewinn pro Aktie um 2,2% gesteigert. Der Markt hat allerdings mehr erwartet. Auch die neuen Jahresziele kamen nicht gut an. Die Umsatzprognose wurde zwar leicht auf 20,8 bis 21,2 Mrd $ erhöht. Beim Gewinn rechnet der Konzern aber nur noch mit 2,66 bis 2,76 $ pro Aktie. Gewachsen ist Eli Lilly lediglich in den USA. Im Ausland bremsten negative Wechselkurseffekte die Entwicklung. Mit den 6 neuen Medikamenten, darunter Trulicity gegen Diabetes und Cyramza gegen Magenkrebs, setzte Eli Lilly 1,26 Mrd $ um.

Eli Lilly benötigt dringend neue Blockbuster

Das entspricht einer Steigerung von 179%. Auch bei den etablierten Medikamenten gab es noch ein kleines Plus von 1% auf 11,88 Mrd $. Wachstumstreiber war das Krebsmittel Erbitux. Schlüsselmedikamente wie Zyprexa, Cymbalta und Alimeta mussten dagegen nach Patentverlusten kräftig Federn lassen. Insgesamt 7 Medikamente mit einem Gesamtumsatz von 7,42 Mrd $ in den ersten 9 Monaten haben ihren Patentschutz bereits verloren oder verlieren ihn im kommenden Jahr.

Zudem macht dem Hauptumsatzträger Humalog gegen Diabetes der Preisdruck in den USA zu schaffen. Die Tiermedizin enttäuschte mit einem leichten Umsatzrückgang. Um die Lücke in der Pharma-Sparte zu schließen, braucht Eli Lilly dringend neue Blockbuster. In der Pipeline befinden sich 7 Wirkstoffe für verschiedene Indikationen, die derzeit die klinische Testphase III durchlaufen. Ein Hoffnungsträger gegen Alzheimer zeigte in den Tests jedoch nicht die gewünschte Wirkung.

