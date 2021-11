Eli Lilly and Aktie: Das macht richtig Spaß!

Eli Lilly & weist am 19.11.2021, 14:54 Uhr einen Kurs von 261.33 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,31 Prozent liegt Eli Lilly & 0,26 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,58. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eli Lilly & liegt bei einem Wert von 31,48. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 68,1) unter dem Durschschnitt (ca. 54 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Eli Lilly & damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Eli Lilly & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 84,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 26,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +57,86 Prozent im Branchenvergleich für Eli Lilly & bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,9 Prozent im letzten Jahr. Eli Lilly & lag 58,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

