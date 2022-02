Eli Lilly and Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Für die Aktie Eli Lilly & aus dem Segment "Arzneimittel" wird am 14.02.2022, 15:57 Uhr, ein Kurs von 235.74 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Eli Lilly & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Eli Lilly & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 26,54 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,94 Prozent im Branchenvergleich für Eli Lilly & bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,5 Prozent im letzten Jahr. Eli Lilly & lag 2,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Eli Lilly &-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 294,79 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (235,74 USD) ausgehend um 25,05 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Eli Lilly & von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Eli Lilly & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 9 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Sell" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".