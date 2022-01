Eli Lilly and Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Für die Aktie Eli Lilly & aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.01.2022, 15:38 Uhr, ein Kurs von 268.01 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,44 Prozent liegt Eli Lilly & 0,14 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,58. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Eli Lilly &-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Eli Lilly &-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Eli Lilly &-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (6 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 290 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,72 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (271,73 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Eli Lilly & somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Eli Lilly &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 232,12 USD. Der letzte Schlusskurs (271,73 USD) weicht somit +17,06 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 259,44 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,74 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Eli Lilly & ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Eli Lilly &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.