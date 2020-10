Eli Lilly: Skandal!

Das Werk Eli Lilly And Co (NYSE:LLY), das für die Herstellung einer Antikörpertherapie gegen COVID-19 vorbereitet ist, wurde von der US Food and Drug Administration mit ernsthaften Qualitätskontrollproblemen belegt, berichtete Reuters am Dienstag.

Was geschah

Wie aus Regierungsunterlagen hervorgeht, stellten zwei Inspektoren, die im November letzten Jahres das Werk des Arzneimittelherstellers in Branchburg, New Jersey, besuchten, fest, dass Daten zu verschiedenen Herstellungsverfahren gelöscht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



