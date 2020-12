Eli Lilly: Rosige Aussichten!

Eli Lilly And Co (NYSE:LLY) kündigte am Dienstag eine große Akquisition an, die seinen Vorstoß in die Gentherapie-Forschung markieren würde.

Was geschah

Lilly sagte, dass es vereinbart hat, das Gentherapie-Unternehmen Prevail Therapeutics Inc (NASDAQ:PRVL) für 22,50 $ pro Aktie in bar zu kaufen, zahlbar bei Abschluss, und ein nicht handelbares bedingtes Wertrecht, oder CVR, im Wert von bis zu 4 $ pro Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung