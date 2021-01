Eli Lilly, Ford, GameStop Aktien: Gut aufpassen!

In einer Woche, in der ein Großteil der Aufmerksamkeit der Nation auf der Amtseinführung des neuen Präsidenten lag, verzeichneten die wichtigsten US-Indizes Kursgewinne, angeführt von einem Anstieg des Nasdaq um mehr als 4%. Die neue Regierung kam mit Schwung heraus, und es schien, dass die Märkte optimistisch waren. Ein Tech-Gigant bot sogar an, der Regierung unter die Arme zu greifen.

