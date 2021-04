Eli Lilly And Co Aktie: Diese Studie verfehlt leider das Hauptziel!

Eli Lilly And Co (NYSE: LLY) und Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) haben die Ergebnisse der Phase-3-Studie COV-BARRIER veröffentlicht, in der Baricitinib plus Standardtherapie (SoC) im Vergleich zu Placebo plus SoC bei hospitalisierten COVID-19-Patienten untersucht wurde.

Die Studie erreichte keine statistische Signifikanz für den primären Endpunkt, d.h. den Anteil der Teilnehmer, die bis zum Tag 28 auf nicht-invasive Beatmung oder Tod umgestellt wurden.

Bei den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung