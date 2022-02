Eli Lilly-Aktie: FDA erteilt Notfallzulassung!

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) – Eli Lilly & Co. (LLY) teilte am Freitag mit, dass die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration eine Notfallzulassung für Bebtelovimab, die Antikörperbehandlung des Unternehmens für COVID-19, erteilt hat.

Überblick

Bebtelovimab kann nun zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer COVID-19 bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit positiven Ergebnissen eines direkten SARS-CoV-2-Virustests eingesetzt werden, bei denen ein hohes Risiko für das Fortschreiten ...



