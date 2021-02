Eli Lilly Aktie: Antikörperbehandlung erhält Notfallzulassung!

Eli Lilly and Co (NYSE:LLY)’s Antikörperbehandlungen haben eine Notfallzulassung von der United States Food and Drug Administration erhalten.

Die Bundesbehörde erteilte die EUA für die beiden Medikamente Bamlanivimab und Etesevimab, die zusammen zur Behandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19 bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren verabreicht werden sollen.

Die Behandlung ist für diejenigen gedacht, die positiv auf COVID-19 getestet wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung