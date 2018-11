Elf Millionäre auf einen Streich - Eurojackpot 2018 in Bestform

Münster (ots) - Am 16. November bescherte die Lotterie Eurojackpotdie Rekordanzahl von elf neuen Millionengewinnen in einer Ziehung unddarüber hinaus neue Eurojackpot-Höchstgewinne in Hamburg und Italien.Seit Einführung des Spiels vor sechseinhalb Jahren überschritt dieZahl der Gewinner, die mehr als 100.000 Euro erhielten, amvergangenen Freitag die Marke von 1.500, darunter befand sich auchder 200. Millionengewinner.113 Mio. EuroDie elf Glückspilze des vergangenen Freitags räumten insgesamt 113Millionen Euro ab. Fünfmal lautete dabei die Gewinnquote 18 MillionenEuro, sechsmal gab es 3,85 Millionen Euro. Elf Millionäre in einerZiehung hatte es zuvor bei Eurojackpot nur einmal gegeben. Am 22.Juni 2018 wurden 11 x 2,17 Millionen Euro im 2. Rang ausgeschüttet.Damals konnte nur der Jackpot in Klasse 2 geknackt werden, nicht derin Klasse 1.LandesrekordeMit der Quote von 5 x 18 Millionen Euro wiederholt sich am 16.November 2018 für die oberste Gewinnklasse das Ergebnis der Ziehungvom 6. Januar 2017. Auch damals teilten sich fünf Gewinner 90Millionen Euro. Mehr als fünf Gewinner hat es noch nie gleichzeitigin Klasse 1 gegeben. Diesmal gingen die 18 Millionen Euro an Tipperaus Hamburg, Hessen, Finnland, Italien und Spanien. Für dasBundesland Hamburg und das Land Italien sind das neue Rekordgewinnebei der Lotterie Eurojackpot. In Hamburg hatte der bisherigeSpitzentreffer bei 14,4 Millionen Euro gelegen, in Italien bei 15,5Millionen Euro.Außergewöhnlich"Eurojackpot eilt im Jahr 2018 von Rekord zu Rekord", kommentiertAndreas Kötter, Geschäftsführer von WestLotto und gleichzeitigChairman der Eurojackpot-Kooperation von 33 Lotteriegesellschaftenaus 18 Ländern, das Geschehen. "Nie zuvor gab es so viele Millionäre,so viele Jackpots und Doppel-Jackpots. Während 2017 nur bei einereinzigen Ziehung 90 Millionen Euro erreicht wurden, waren es imlaufenden Jahr bereits 13 Ziehungen, in denen dieser Höchstgewinnausgelobt werden konnte. Durch den Überlauf des Jackpots in Klasse 2konnten dort so viele Großgewinner ausgezahlt werden wie in keinemanderen Jahr seit es Eurojackpot gibt."Pressekontakt:Medienkontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell