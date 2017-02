Unterföhring (ots) -"Die Ketzerbraut" am Dienstag, 14. Februar 2017, um 20:15 Uhr, inSAT.1 Traue deinen Augen nicht. (Heiligen-)Schein, heißt nicht(heilig) sein. Im Historienfilm "Die Ketzerbraut" spielt sie dieskrupellose Walpurga von Gigging, die nicht nur eine Leiche im Kellerhat: "In den Augen der Zuschauer spiele ich die Böse", erklärt dieSchauspielerin im SAT.1-Interview. "Aber die Figur versteht sichselbst nicht als 'böse'. Sie fühlt sich im Recht. Und das ist eineHerausforderung. Ich, als Elena Uhlig, lehne natürlich sehr vieleihrer Handlungen ab. Trotzdem muss ich die Figur überzeugend spielen.Das ist schon schwierig." Welche dunklen Absichten Walpurga vonGigging verfolgt zeigt SAT.1 am 14. Februar 2017 um 20:15 Uhr.(c)SAT.1/Tom Wagner"Die Ketzerbraut" am Dienstag, 14. Februar 2017, um 20:15 Uhr, inSAT.1 Kann dieser Engel Sünde(r) sein? Ruby O. Fee spielt imgleichnamigen großen TV-Event in SAT.1 "Die Ketzerbraut". Als jungeKaufmannstochter Veva, der in den Wirren der Reformation allesgenommen wird, kämpft sie für ihr Glück und ihre Freiheit. ImInterview erklärt die Schauspielerin: "Ich habe großen Respekt vorder Figur Veva. Sie ist selbstbewusst, mutig, sie weiß, was sie willund glaubt an sich! Im Gegensatz dazu bin ich eher einzurückhaltender Mensch und denke viel über meine Entscheidungennach." Ob Vevas Mut in Zeiten der Glaubenskriege ausreicht, zeigtSAT.1 am 14. Februar um 20:15 Uhr.(c)SAT.1/Tom WagnerDieses Bild darf honorarfrei bis Ende Februar 2017 fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mitvollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert,bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1170Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell