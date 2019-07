Elena Baturinas Thinktank BE OPEN widmet den nächsten offenen globalen Aufruf den Reflexionen (#BEOPENReflections)

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, ein von der internationalenUnternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeter kreativerThinktank, startet seinen nächsten offenen globalen Aufruf in densozialen Medien.BE OPEN bittet die Teilnehmer, ihre Vision auf möglichstanschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte derThinktank innovative Ansätze finden und kreative Verbindungenzwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen.BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zu kreativerInnovation nicht auf die Kunst- und Designbranche beschränkt ist. DieReihe von Online-Wettbewerben richtet sich an kreative Denker auf derganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltagfinden und sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umsetzenkönnen."Reflexionen" ist das neue Thema für unseren offenen Aufruf; eslädt Menschen mit einem Auge für Schönheit ein, Bilder voneigenartigen Effekten auf spiegelähnlichen Oberflächen zu teilen."Reflexionen" wurden schon immer als etwas Rätselhaftes und sogarMystisches betrachtet. Sie können sich vermehren, desorientieren, denRaum neu organisieren, ein nicht existierendes Gegenstück schaffenoder skurrile visuelle Effekte erzeugen, die unsere Wahrnehmungdessen, was möglich ist, auf den Kopf stellen. Das Ergebnis ist immereine Veränderung der Realität, wie wir sie kennen.Reflexionen sind ein Mittel, das von Künstlern aller Art in Kunstund Architektur, Design und Fotografie gern genutzt wird. Sie könnendein Herz zum Rasen bringen oder dich ganz im Gegenteil still werdenlassen, mit Ehrfurcht füllen und dich dazu bringen, über Dinge zureflektieren. Sie umgeben uns jeden Tag und oft kann ein vertrauterGegenstand, der sich in einer unerwarteten Umgebung spiegelt, einestarke Wirkung auf den Betrachter ausüben. Ist die Welt um uns herumnicht vielleicht doch nur eine Reflexion in unseren Augen?Schicken Sie uns also bitte Bilder, die dieses Thema reflektieren,über Instagram (https://www.instagram.com/beopenfuture/) mit demHashtag #BEOPENReflections, als eine Möglichkeit, die Fähigkeit vonMenschen zu feiern, die Realität um sich herum kreativ zuinterpretieren.Der Einsendeschluss ist der 31. September 2019. Der oder dieGewinner/in wird von den Mitgliedern der BE-OPEN-Community unterallen Einsendungen aus den Finalisten mit der höchsten Anzahl von"Gefällt mir"-Angaben durch Instagram-Nutzer ausgewählt. Der oder dieGewinner/in erhält einen Preis von 300 EUR.BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiativezur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Thinktank, dessenMission es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungenfür morgen zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftlicheInitiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau undUnternehmerin Elena Baturina ins Leben gerufen. BE OPEN hat sich zumZiel gesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen,Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Eventsnutzbar zu machen.Pressekontakt:BE OPEN Kommunikations- und PressestelleLilia ValievaTel.: +7 495 937 2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell