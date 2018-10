Elena Baturinas Thinktank BE OPEN widmet den nächsten offenen globalen Aufruf dem RGB-Farbschema

London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin undPhilanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, startetseinen nächsten offenen globalen Aufruf auf verschiedenen sozialenNetzwerken.Der offene Aufruf mit dem Titel "BEOPEN in RGB" stellt dieperfekte Gelegenheit für kreative Köpfe überall auf der Welt dar. Siekönnen dabei ihrer eigenen Vision Ausdruck verleihen undmöglicherweise die Art und Weise, wie andere Menschen die Welt umsich herum im Alltag wahrnehmen, verändern. BE OPEN bittet dieTeilnehmer, ihre Vision auf möglichst anschauliche Art und Weise zupräsentieren. Damit möchte der Thinktank innovative Ansätze findenund neue kreative Bande zwischen Menschen überall auf der Weltfördern.Diesmal lädt BE OPEN alle dazu ein, sich mit den Grundlagen vonFarbfoto- und -videografie zu beschäftigen, um sich Inspiration fürkünftige kreative Arbeiten zu holen. Teilen Sie Ihre relevantenvisuellen Darstellungen rund um die einfache Farbpalette aus Rot,Grün und Blau auf Instagram (https://www.instagram.com/beopenfuture/)mit dem Hashtag #BEOPENinRGB, um die Fähigkeit von Menschen zufeiern, die Welt um sich herum kreativ zu interpretieren.Einsendungen für den Wettbewerb sind bis zum 30. November 2018möglich. Der Sieger wird von den Mitgliedern der BE OPEN-Communityaus den Finalisten unter allen Einsendungen mit der höchsten Anzahlvon "Gefällt mir"-Angaben durch Instagram-Nutzer ausgewählt. DerSieger erhält 300 EUR.BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative mitdem Ziel, Kreativität und Innovation zu fördern. Der Thinktank möchteheute Menschen und Ideen fördern, die Lösungen für morgenermöglichen. Die kulturelle und gesellschaftliche Initiative wurdevon der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturinagegründet. BE OPEN hat sich zum Ziel gesetzt, kreatives Denken durchein System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen,Master-Classes und kulturellen Events nutzbar zu machen.Pressekontakt:Lilia ValievaTel.: +7-495-937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell