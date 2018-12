Elena Baturinas Thinktank BE OPEN widmet den nächsten offenen globalen Aufruf den Augen

Finanztrends Video zu



London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin undPhilanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, startetseinen nächsten offenen globalen Aufruf in den sozialen Medien.Der offene Aufruf mit dem Titel "BEOPEN Eyes" bietet kreativenKöpfen überall auf der Welt die Möglichkeit, die Augen offen zuhalten, sich von alltäglichen Dingen inspirieren zu lassen, sie inihre eigene einzigartige Vision umzusetzen und sogar die Art undWeise zu verändern, wie andere Menschen die Welt um sich herumwahrnehmen. BE OPEN bittet die Teilnehmer, ihre Vision auf möglichstanschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte derThinktank innovative Ansätze finden und neue kreative Verbindungenzwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen.#BEOPENeyes ist ein Aufruf zum Handeln, der darauf abzielt, dieunendlich vielen Bedeutungen der eigenen Sichtweise zu erforschen.Als wahrscheinlich das symbolischste aller Sinnesorgane können dieAugen Allwissenheit, ein Tor zur Seele, Ehrlichkeit, Intelligenz,Erleuchtung, Wahrheit und vieles mehr darstellen.Seit Jahrhunderten glauben die Menschen, dass die Augen weit mehrsind als ein sensorisches Tor, durch das wir die Wunder der Welt inunsere Erfahrung einfließen lassen; vielmehr stellen sie eine direkteVerbindung zur eigenen Seele dar. Die Symbolik der Augen lässt sichan Darstellungen in Tempeln, in Kunstwerken, an Handwerksstücken,Tattoos u. ä. über Jahrtausende hinweg zurückverfolgen."Die Augen sind genauere Zeugen als die Ohren", sagte einstHeraklit. Mit diesem offenen Aufruf hofft BE OPEN, die Augen unddurch die Augen von Menschen aus der ganzen Welt zu sehen.Die Teilnehmer des offenen Aufrufs sind eingeladen, die relevantenvisuellen Darstellungen über Instagram(https://www.instagram.com/beopenfuture/) mit dem Hashtag #BEOPENeyeszu teilen, und so die Fähigkeit der Menschen zu feiern, die Realitätum sie herum kreativ zu interpretieren.Annahmeschluss ist am 15. Februar 2019. BEOPEN-Community-Mitglieder werden dann aus einer Auswahlliste vonEinsendungen mit der höchsten Anzahl von Likes, die vonInstagram-Benutzern abgegeben werden, den Gewinnerbeitrag auswählen.Der oder die Gewinner/in erhält einen Preis von 300 EUR.BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative zurFörderung von Kreativität und Innovation, ein Thinktank, dessenMission es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungenfür morgen zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftlicheInitiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau undUnternehmerin Elena Baturina gegründet. BE OPEN hat sich zum Zielgesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen,Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Eventsnutzbar zu machen.