Elena Baturinas Think-Tank BE Open startet globale offene Ausschreibung #BEOPEN_at_home, um kreative Ideen zu feiern, die helfen, die Härten der Selbstisolation zu bekämpfen

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, startet seine nächste weltweite offene Ausschreibung in allen sozialen Medien. #BEOPEN_at_home ruft zu Ideen auf, wie Kreativität und unkonventionelles Denken uns dabei helfen können, offen zu bleiben, während wir zu Hause sind - offen für unsere Gemeinschaften, neue Ideen, Wissen und Erfahrungen trotz räumlicher Einschränkungen.Mit offenen Aufrufen ermutigt und lobt BE OPEN Menschen, die in der Lage sind, Kreativität in ihre täglichen routinemäßigen Abläufe einzubringen, unerwartete Schönheit in gewöhnlichen Dingen zu sehen und sie zu erfassen, um sie mit anderen zu teilen. Jetzt, da der Covid-19-Virus unser Leben stark in Mitleidenschaft zieht, brauchen wir diese Fähigkeiten mehr denn je; wir brauchen Wege, unser Leben über die Grenzen unseres Zuhause hinaus zu erweitern.Mit #BEOPEN_at_home wenden wir uns an alle kreativen Köpfe auf der ganzen Welt und fordern sie zu Positivität und Inspiration auf, die so dringend benötigt werden, um die Härten von Selbstisolation und Verzweiflung zu überwinden. Wir glauben, dass jeder die Fähigkeit hat, die Realität mit seiner eigenen einzigartigen Vision zu verändern, und dass kreative Verbindungen, die durch den Austausch dieser Vision aufgebaut werden, Millionen von Menschen unterstützen können, die von der Pandemie betroffen sind.Bleiben Sie kreativ, bringen Sie Fantasie in Ihre täglichen routinemäßigen Abläufe, geben Sie Ihrer Hausarbeit Stil, gestalten Sie einen perfekten Raum für Ihre berufliche Arbeit und das Lernen, fügen Sie den Aktivitäten Ihrer Kinder Farbe hinzu und teilen Sie Ihre unkonventionellen Ideen, um der globalen Gemeinschaft zu helfen, indem Sie sich unserem offenen Aufruf für visuelle Antworten von #BEOPEN_at_home über Instagram anschließen.Einsendeschluss ist am 30. Juni 2020. Die Mitglieder der BE OPEN-Community wählen dann den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste von Einreichungen mit der höchsten Anzahl an Likes von Instagram-Benutzern aus. Der Gewinner erhält einen Preis in Höhe von 600 Euro.BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think-Tank, dessen Aufgabe es ist, heute Menschen und Ideen zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde. Die Mission von BE OPEN besteht darin, durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen die kreative Kraft des Gehirns zu nutzen.Pressekontakt:BE OPEN Kommunikations- und PressebüroLilia ValievaT.: +7-495 937 2362 press@beopenfuture.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110656/4561441OTS: BE OPENOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell