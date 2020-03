Elena Baturinas Stiftung präsentiert BE OPEN Art, eine Online-Galerie zur Unterstützung aufstrebender Talente

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, eine philanthropische Initiative, die von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina ins Leben gerufen wurde, entwickelt ihr Engagement, aufstrebende kreative Talente zu unterstützen, durch die Leitung der Online-Galerie, BE OPEN Art (http://art.beopenfuture.com/) , weiter.BE OPEN Art soll zu einer Online-Plattform für das Entdecken und Sammeln von Kunst werden. Die Galerie zielt darauf ab, Verbindungen zu knüpfen und Kunstwerke auf der ganzen Welt zu präsentieren. Das Hauptziel des Projekts ist es, aufstrebenden Künstlern, die die dringendsten Themen und Probleme von heute behandeln, eine Möglichkeit zur globalen Sichtbarkeit zu bieten, wenn sie keine Mäzene oder finanziellen Mittel haben, um ihre Arbeit Kunst-Profis, Investoren oder der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.BE OPEN Art ist ein Ausgangspunkt für Verbindungen zwischen den neuen Schöpfern und Sammlern von heute. Die Kunstszene verändert sich heutzutage erheblich. Es gibt einen enormen Anstieg neuer Sammler - die Millennials, die nicht mehr vom Materialismus als primärem Ziel ihrer Investitionen angetrieben werden, sondern an den sozialen Auswirkungen der Kunst, die sie kaufen, interessiert sind.Während der Entwicklung der Galerie ließ sich das Team der Stiftung von den weltweit besten Praktiken in Bezug auf Kunstförderung und Sammlung von Kunstobjekten leiten.BE OPEN Art wählt Künstler aus, die soziales Bewusstsein, philosophische und ästhetische Lösungen für das Unrecht der modernen Welt betonen, und präsentiert sie auf seinen Seiten. In gewisser Hinsicht suchen wir die neuen Influencer in der Kunstszene und laden alle ein, zu diesem Prozess beizutragen.Regelmäßige öffentliche Abstimmungen werden dabei helfen, die besten Künstler aus der Liste auszuwählen, und am Ende des Jahres werden die in die engere Auswahl aufgenommenen Künstler die Chance haben, zum Künstler des Jahres zu werden und einen Geldpreis von BE OPEN zu erhalten.BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think-Tank, dessen Aufgabe es ist, heute Menschen und Ideen zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der russischen Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde. BE OPEN wurde ins Leben gerufen, um durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen die kreative Kraft des Gehirns zu nutzen.Pressekontakt:BE OPEN Communications & Press OfficeLilia Valieva+7-495-937-2362press@beopenfuture.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110656/4550761OTS: BE OPENOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell