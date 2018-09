London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, eine kreative Denkschmiede, die von der internationalenUnternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, hatden Gewinner ihrer neuesten offenen Ausschreibung über Social Mediaausgewählt.Die offene Ausschreibung mit dem Titel "BEOPEN Motion Design" wareine perfekte Gelegenheit für kreative Denker auf der ganzen Welt,die durch ihre Inspirationen einen Weg finden, die Welt um uns herumzu verändern. Durch ihre offenen Ausschreibungen und durch dieAufforderung an die Teilnehmer, ihre Visionen auf anschaulichsteWeise zu teilen, zielt die BE OPEN-Initiative darauf ab, innovativeAnsätze und neue kreative Verbindungen für Menschen auf der ganzenWelt zu finden.Dieses Mal lud BE OPEN Menschen dazu ein, visuelle Ideen überInstagram (https://www.instagram.com/beopenfuture/) mit dem#BEOPENMotionDesign-Rautezeichen zu teilen, die das Konzept derBewegung in Architektur, Design oder anderen Ausdrucksformenmenschlicher Aktivitäten repräsentieren, als eine Methode, dieFähigkeit der Menschen, die Wirklichkeit um sie herum kreativ zuinterpretieren, zu feiern.In dieser Runde gratulieren wir Seth Faske @sethfaske(https://www.instagram.com/sethfaske/) aus den USA, dessen Bild ausder "Rest Amid Motion"-Serie als der Gewinner von den Mitgliedern derBE OPEN-Gemeinschaft aus der engeren Auswahl der eingereichtenBeiträge ausgewählt wurde. Der Gewinner erhält einen Geldpreis.BE OPEN dankt allen Teilnehmern für ihre unglaublich fantastischenBeiträge zu diesem Wettbewerb. Es war eine schwierige Aufgabe, denGewinner zu wählen.BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative, umKreativität und Innovation zu fördern, eine Denkschmiede, derenMission es ist, Menschen und Ideen von heute für die Lösungen vonmorgen zu unterstützen. Es ist eine kulturelle und gesellschaftlicheInitiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau undUnternehmerin Elena Baturina und ihrem internationalen Team gegründetwurde. Die Mission von BE OPEN ist es, kreative Geisteskräfte durchein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, MasterClasses und kulturellen Veranstaltungen zu fördern.Pressekontakt:007-495-937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell