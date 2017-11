London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, eine kreative Ideenschmiede, die von der internationalenUnternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, gibtzusammen mit dem "Mayor's Fund for London", einer Stiftung fürsoziale Mobilität, ihre nächste globale offene Ausschreibung übersoziale Medien bekannt. Die offene Ausschreibung mit dem Namen#BEOPENDesignCity erhält ihre Inspiration aus dem "City PitchLeadership Programme"(http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch/), das 2017 und 2018durch den "Mayor's Fund for London" in Zusammenarbeit mit BE OPENausgerichtet wird.Die offene Ausschreibung lädt die Teilnehmer dazu ein, visuelleEindrücke global mit anderen zu teilen - Eindrücke, die zeigen, wassie an ihren Städten lieben, was sie erhalten oder hinzufügen wollensowie andere Ideen darüber, was in ihrem täglichen Leben in der Stadtverbessert werden könnte.Mit dieser offenen Ausschreibung fordern BE OPEN und MFL jedendazu auf, ihre Stadt mit den eigenen Augen zu sehen, die Momenteeinzufangen, wegen derer man sich diese Stadt verliebt hat oder Ideenvorzubringen, die diese Stadt noch besser machen und ihre relevantenvisuellen Eindrücke über Instagram(https://www.instagram.com/beopenfuture/) mit den #BEOPENDesignCityoder #BEOPENCityPitch Rauten zu teilen.Vorschläge können beim Wettbewerb bis 20. Dezember 2017eingereicht werden. Die Gewinner werden von den Mitgliedern von BEOPEN und MFL aus einer Liste der Vorschläge mit den meisten "Likes"von Instagram-Benutzern ausgewählt. Der Gewinner erhält ein Preisgeldvon 300 EUR.City Pitch Leadership Programme(http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch/) ermöglicht esjungen Londonern, eine Führungsrolle zu übernehmen und eineVeränderung in ihrer Gemeinschaft zu bewirken. Diese Erfahrung bietet8 bis 16-Jährigen die Chance, ein Projekt für soziales Handeln zuplanen und einzuführen und hilft ihnen gleichzeitig, ihre Führungs-,Projektmanagement- und Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. DieSchulen, die es ins Finale schaffen, bekommen die Gelegenheit, ihreProjektidee einer Jury in der City Hall vorzustellen, um eineFörderung von bis zu 1.500 GBP zu gewinnen."The Mayor's Fund for London"(http://www.mayorsfundforlondon.org.uk) ist eine Stiftung zurFörderung sozialer Mobilität, die jungen Londonern ausbenachteiligten Milieus die Möglichkeit gibt, Fähigkeiten zuerwerben und Chancen zu bekommen, die sie brauchen, um eineArbeitsstelle zu finden, auf der Karriereleiter hochzusteigen und derArmutsgefährdung zu entkommen. Der Bürgermeister von London, SadiqKhan, ist unser Schirmherr. Unsere Stiftungsinitiativen konzentrierensich auf Wohlergehen, Fertigkeiten, Arbeit und Unternehmen. Im Jahr2016 unterstützten wir in Zusammenarbeit mit 325 Schulen, 220Arbeitgebern und 78 Wohltätigkeitsorganisationen, sozialemUnternehmertum und örtlichen Behörden 31.574 junge Londoner über alle33 Stadtbezirke hinweg .BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative mitdem Ziel, Kreativität und Innovation durch ein System vonKonferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Masterklassen undkulturellen Veranstaltungen zu fördern.Pressekontakt:Lilia ValievaTel.: 007 495 937 2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell