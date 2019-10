Elementor erreicht 3 Millionen Websites und wird die am schnellsten wachsende Webbuilding-Plattform

Die aufstrebende Plattform zum Aufbau von Websites verzeichnete innur sechs Monaten eine weitere Million neuer Websites. Elementorerkennt seinen Einfluss auf die Webbuilding-Kultur und wird daherSponsor von US WordCamp, der größten WordPress-Konferenz weltweitNew York (ots/PRNewswire) -Die Open-Source-Plattform von Elementor bietet sowohl einefunktionsreiche kostenlose Version für angehende Website-Erstellerals auch eine Premium-Version für Web-Profis - zusammen unterstützensie zurzeit über 1 Million Nutzer. Elementor ist die am schnellstenwachsende Plattform auf WordPress, das jetzt über 30 % aller Websitesweltweit verwaltet. Da sowohl WordPress als auch Elementor weiterhinwachsen, steigen diese Zahlen rapide an.Elementor wurde von Yoni Luksenberg und Ariel Klikstein gegründetund zielt darauf ab, den Aufbau von Websites auf WordPress radikal zuvereinfachen, damit Web-Profis und Agenturen ihre kreativen undgeschäftlichen Potenziale voll ausschöpfen können. Die lebendigeCommunity mit 50.000 Mitgliedern und die Bildungsprogramme vonElementor stellen nach wie vor die wichtigsten Antriebe für dasWachstum dar. Die Plattform rangiert zurzeit auf der neunten Stelleunter den beliebtesten Plugins von WordPress.org(https://wordpress.org/plugins/browse/popular/) und an der erstenStelle unter den Website-Editor-Plattformen.In Anerkennung seiner zentralen Rolle innerhalb derWordPress-Community und seines exponentiellen Wachstums wirdElementor nun zum ersten Mal ein Platinum-Sponsor für das US WordCampwerden, die weltweit größte WordPress-Konferenz, die am 1. Novemberin St. Louis, Missouri, stattfinden wird."Web-Profis wollen flexible, anpassbare Websites erstellen, dieKunden gewinnen und toll aussehen", sagt Yoni Luksenberg,Mitbegründer und CEO von Elementor. "Ich bin stolz darauf, dass wirin nur drei Jahren die Erstellung von über drei Millionen Websitesermöglicht haben. Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Designer undbin begeistert zu sehen, wie stark Profis auf der ganzen Welt mit unsinteragieren, und dass sie unsere Plattform allen anderen vorziehen.Wir werden unsere wachsende globale Gemeinschaft vonWebsite-Erstellern weiterhin stärken, indem wir innovativere Toolsund Lösungen entwickeln, die ihnen helfen, ihr Geschäftspotenzialvoll auszuschöpfen."Weitere Informationen finden Sie unter: elementor.com(https://elementor.com/)Pressekontakt:Lazer Cohenlazer@now-you.co.ilTel.: +1-347-753-8256Original-Content von: Elementor, übermittelt durch news aktuell