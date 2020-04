Element Fleet Management: Kann das wirklich gut gehen?

An der Börse Toronto notiert die Aktie Element Fleet Management am 06.04.2020, 11:46 Uhr, mit dem Kurs von 8.19 CAD. Die Aktie der Element Fleet Management wird dem Segment "Spezialisierte Finanzen" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Element Fleet Management auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Element Fleet Management liegt mit einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 5,12, wodurch sich eine Differenz von -2,92 Prozent zur Element Fleet Management-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Element Fleet Management. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Element Fleet Management daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Element Fleet Management von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Element Fleet Management-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,38 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (8,18 CAD) ausgehend um 75,73 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Element Fleet Management von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.