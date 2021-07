Elektrotöne und Clubkultur mit Streamingdienst Clubbing TV im Connected TV-Portfolio der Ad Alliance / Digitaler TV-Kanal rund um Musik und Lifestyle der Elektroszene

Köln/Hamburg (ots) - 13. Juli 2021 - Clubkultur, elektronische Musik und Dance Festivals ziehen mit Streamingdienst Clubbing TV in das Connected TV (CTV)-Portfolio der Ad Alliance ein. Als weltweit erster Lifestyle-TV-Kanal ist Clubbing TV in über 60 Ländern verfügbar und erreicht weltweit eine monatliche Reichweite von mehr als 100 Millionen Haushalten, die sich für die komplette Bandbreite der internationalen elektronischen Musikszene interessieren.Live Events, DJ Sets, Lifestyle-Programm, Musikvideos, Party-Reportagen aus den angesagtesten Clubs, Interviews mit DJs und Produzenten und vieles mehr machen das facettenreiche Programm bei Clubbing TV aus, das nahezu auf allen CTV-Geräten sowie als Mobile App und auf dem Desktop verfügbar ist. Hierfür übernimmt Ad Alliance die exklusive Vermarktung in Deutschland, smartclip Europe wird parallel die CTV-Vermarktung von Clubbing TV in den nordischen Märkten starten, weitere europäische Märkte folgen in den nächsten Monaten. smartclip liefert als Werbetechnologie-Plattform der RTL Group ebenso die technische Expertise, so dass Markenbotschaften unter Nutzung fortschrittlicher digitaler Targeting-Standards in linearer TV-Anmutung platziert und ausgespielt werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auf Clubbing TV Pre-Rolls auszuspielen, die auf die persönlichen Interessen der Nutzenden zugeschnitten sind."Werbefinanziertes Streaming hat in Europa im Jahr 2020 einen großen Wachstumsschub erlebt und wächst weiterhin rasant", sagt Stéphane Schweizer, Gründer, Chairman und CEO von Clubbing TV. "Die Herausforderung für uns als Content-Anbieter besteht darin, CTV-Werbung für Werbetreibende so bequem wie möglich und für unsere Fans so spannend wie möglich zu gestalten. smartclip und Ad Alliance sind mit dem deutschen und europäischen Video-Werbemarkt tief verbunden, sie kennen und verstehen die Bedürfnisse der Streamingdienste und Sender an der Schnittstelle von TV und digitaler Werbung. Gerade das macht sie zum perfekten Partner für uns, um unser Produkt in Deutschland und darüber hinaus zu skalieren.""Clubbing TV ist eine etablierte Größe im weltweiten CTV-Geschäft und liefert ein hoch relevantes Erlebnis - für eine treue Nutzerschaft und für Werbekunden, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchten", ergänzt Paul Mudter, COO der Ad Alliance. "Corona hat die Veranstaltungs- und Kulturbranche durchgemischt. Neue Formate und Angebote wurden geschaffen, bereits etablierte haben ihre Position ausbauen und so die Attraktivität für die Werbewirtschaft steigern können. Unser Neuzugang Clubbing TV ist ein solch attraktives Angebot - etabliert und fokussiert. Special Interest mit einer breiten Auswahl an Content für eine junge Elektronik-Musik-Fangemeinde und für Werbekunden sichere und vertrauenswürdige Umfelder für ihre Markenkommunikation."Über Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Über smartclipWir bei smartclip gestalten die Zukunft von Videowerbung - mit fortschrittlichen Lösungen für Online-Video und Addressable TV-Werbung. Unsere proprietäre Technologie ermöglicht Markeninhabern echtes Cross-Screen-Storytelling auf allen Geräten und ermöglicht es TV-Sendern und Publishern, ihre Inhalte auf die effizienteste und effektivste Weise zu vermarkten. Das Portfolio von smartclip umfasst erstklassige TV-Sender, Publisher und Marken, die die Grenzen der traditionellen Werbung durch innovative, hochwertige Videowerbung überwinden wollen.Als Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland ist smartclip Teil der RTL Group - Europas führende frei empfangbare Sendergruppe. Neben dem Hauptsitz in Hamburg unterhält smartclip Niederlassungen in Berlin, München, Düsseldorf, Gütersloh, Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Mailand und Rom. Weitere Informationen finden Sie aufwww.smartclip.tv sowie aufTwitter (https://twitter.com/smartclipGmbH) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smartclip/).Über Clubbing TVClubbing TV ist der weltweit erste Lifestyle-TV-Kanal, der sich dem Clubbing, DJs und der elektronischen Musikkultur widmet. Der Kanal ist 24/7 live und bietet die besten Live-Events, DJ-Sets, Lifestyle-Programme, Musikvideos, Partyberichte von den heißesten Dancefloors, Interviews mit den bekanntesten DJs & Produzenten sowie exklusive Shows, Festivals und Konzerte, die sich über die gesamte internationale Dance-Music-Szene erstrecken. Von Ibiza bis Amsterdam, von Miami bis Mumbai über Paris, von den kleinsten Underground-Clubs in London oder Tokio bis hin zu den großen Mainstream-Festivals wie Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival, Clubbing TV repräsentiert alle Stile und Geschmacksrichtungen der elektronischen Musik. Wir bringen die Party zu Euch!Als offizieller Medienpartner einiger der weltgrößten Elektro-Festivals ist Clubbing TV in der Lage, euch in das Herz von Großveranstaltungen wie dem weltweit bekannten Amsterdam Dance Event, der Miami Winter Music Conference, dem International Music Summit in Ibiza, Time Warp, Tomorrowland, Exit Festival, den besten Ibiza Super Clubs und vielen weiteren verrückten Partys und Events zu bringen.Clubbing TV bietet elektronische Musik in mehr als 100 Millionen Haushalten und über 60 Ländern an. Auch auf Abruf verfügbar, umfasst das VOD-Portfolio von Clubbing TV mehr als 1500 Titel mit 800 Stunden HD- und 150 Stunden 4K-Inhalten.Weitere Eindrücke gibt es im Clubbing TV-Showreel: https://pro.clubbingtv.com/showreel/Pressekontakt:Kathrin MüllerPR & Communications, smartclip Deutschlandkathrin.mueller@smartclip.tv - Tel. 040 286686-117Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandzarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell