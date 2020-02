Elektronische Rezepte sollen Medikamentenabgabe erleichtern

Baierbrunn (ots) - Patienten sollen ab 2021 die Wahl haben: zwischen dembisherigen rosafarbenen Rezept und einer digitalen Verordnung auf dem Handy."Die ärztliche Verordnung eines rezeptpflichtigen Arzneimittels hat auch in Formdes E-Rezepts den Rechtsstatus einer Urkunde", erläutert der Vizepräsident derBundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Mathias Arnold, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Entscheidet sich der Patient für daselektronische Rezept, bekommt er einen Zugriffscode auf sein Handy. "DieVerordnung selbst wird in einem speziellen Fachdienst verschlüsseltgespeichert", sagt Hannes Neumann E-Rezept-Projektleiter derEntwicklungsgesellschaft Gematik in Berlin. "Der Patient kann mit dem Code vonseinem Smartphone aus das Rezept verwalten und in einer Apotheke einlösen."E-Rezept soll Patienten Wege ersparenDas E-Rezept soll Bundesbürgern vor allem Wege ersparen. "Der Patient kannzukünftig über eine Anwendung auf dem Smartphone seine Wunschapotheke suchen undihr das Rezept zuweisen", sagt Arnold. "Er fragt an, ob das Arzneimittelverfügbar ist. Falls nicht, bestellt die Apotheke es." Wenn das Medikamentbereitliegt, bekommt der Kunde eine Nachricht aufs Handy. Bietet die Apothekeeinen Botendienst, kann er sich die Arznei auch liefern lassen. "Für Menschen,die nicht mobil sind, bedeutet das eine große Hilfe", betont Arnold. NachEinführung des E-Rezepts können Ärzte etwa nach einer Videosprechstunde direktein digitales Rezept ausstellen, ohne dass der Patient in die Praxis kommenmuss.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4513947OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell