Cambridge, Massachusetts, USA, und Darmstadt (ots) - HöchsteNutzerzufriedenheit für einheitliches PatienteninformationssystemTrakCare® bei Klinikern und PatientenmanagernInterSystems, einer der weltweit führenden Softwareanbieter fürdie Vernetzung des Gesundheitswesens, ist mit zwei renommiertenAuszeichnungen für sein Patienteninformationssystem TrakCare® geehrtworden: Das US-Marktforschungsunternehmen KLAS verlieh ihm Awards inden Kategorien "2017 Best in KLAS Global (Non-US) Acute Care EMR" alselektronische Patientenakte für den Akutbereich und "2017 Best inKLAS Global (Non-US) Patient Administration Systems" zurPatientenverwaltung.KLAS hat die InterSystems-Lösung TrakCare® erstmals mit dem "Bestin KLAS Global (Non-US) Patient Administration Systems"-Awardausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte TrakCare® sowohl den"2015/2016 Best in KLAS Global (Non-US) Acute Care EMR"-Award und alsauch Auszeichnungen als führende elektronische Patientenakte in zweiKategorien erhalten.Neben diesen beiden Awards wurde TrakCare® 2017 als führend indrei Kategorien ausgezeichnet:- "Global (Non-US) Acute EMR" - Region Asien/Ozeanien- "Global (Non-US) Acute EMR" - Naher Osten- "Global (Non-US) Patient Administration Systems" - RegionAsien/OzeanienLaut KLAS würdigen diese Awards herausragende Bestrebungen,Pflegepersonal und Ärzte bei der Verbesserung der Patientenversorgungzu unterstützen. Die Auszeichnung "Best in KLAS" wird an Lösungenvergeben, die in ihren Marktsegmenten Leistungserbringern den größtenNutzen bieten.Der Report "2017 Best in KLAS Global Software (Non-US)" wurde vonKLAS Ende Januar veröffentlicht. Er basiert auf denZufriedenheits-Rankings von Leistungserbringern außerhalb der USA indrei Segmenten: elektronische Patientenakten (EPA/englisch EMR),Patientenmanagementsysteme (PDMS/englisch PAS) und Bildarchivierungs-und Kommunikationssysteme (PACS).TrakCare® stellt eine einheitliche Lösung aus elektronischerPatientenakte und Patientenmanagementsystem zur Verfügung. Siebasiert auf der Gesundheitsinformatik-Plattform von InterSystems undeiner gemeinsamen Datenbank. InterSystems bietet kein PACS an undvertreibt TrakCare® lediglich außerhalb der USA."Die KLAS Awards basieren auf einer unabhängigen Analyse derKundenzufriedenheit. Diese ist ein essenzieller Bestandteil derAuswahlverfahren, denen jeder Leistungserbringer vor der Anschaffungvon Systemen für die elektronische Patientenakte und dasPatientenmanagement nachkommen sollte", erläutert Christine Chapman,Vice President TrakCare®, InterSystems. "Ich danke allen unserenKunden, die mit InterSystems partnerschaftlich zusammenarbeiten undso diesen Grad an höchster Zufriedenheit im Markt unter denMitarbeitern in Medizin und Pflege ermöglicht haben."