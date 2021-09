Elektromobilität und Nachhaltigkeit als oberste Maxime: Deutsche Pkw-Hersteller erhöhen auf der IAA MOBILITY die Schlagzahl / Nahezu alle Aussteller zeigen Innovationen für die Mobilität der Zukunft

München (ots) - MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:"What will move us next!" - so lautet das Motto der IAA MOBILITY 2021, die heute in München mit dem Pressetag begonnen hat. Und der Leitspruch ist beileibe kein Lippenbekenntnis. Im Gegenteil: Die Messe stellt die Transformation zur klimaneutralen Mobilität als eine der wichtigsten weltweiten Herausforderungen in den Mittelpunkt. Und wer sich auf den Messeständen in München umschaut sieht, dass speziell die deutschen Hersteller erfolgreich dabei sind, diese Herkulesaufgabe zu meistern. So zum Beispiel BMW. Das Versprechen der Münchener auf der heutigen Pressekonferenz: In den nächsten rund zehn Jahren wird das Unternehmen etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen. Doch BMW denkt beim Thema E-Mobilität noch weiter und zeigt auf der IAA mit dem "i Vision Circular" ein komplett recyclebares Elektroauto als Zukunftsvision für das Jahr 2040. Neben dem umweltfreundlichen Antrieb zeichnet den Stromer eine komplette Fertigung nach den Prinzipien ressourcenschonender Kreislaufwirtschaft aus. So kann der ökologische Fußabdruck klein gehalten werden und für eine positive CO2-Bilanz sorgen. Alexander Bilgeri, Leiter Konzernkommunikationsstrategie bei BMW:O-Ton Alexander BilgeriFür uns ist ganz klar: Elektromobilität ist ein Pfad, den wir gehen. Und das ist ein sehr wichtiger Pfad. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Es geht nicht nur darum, CO2 lokal zu reduzieren, sondern ich muss mir auch anschauen: Woher kommt der Rohstoff, was passiert bei den Zulieferern, was passiert in der Nutzungsphase und was passiert darüber hinaus? Und das sind genau die Gedanken, die wir uns machen. Weil dem Klima ist es egal, wo das CO2 entsteht, es muss einfach reduziert werden. Und das soll der BMW i Vision Circular zum Ausdruck bringen. Und wir sind optimistisch, dass wir hier jetzt einen Weg aufmachen, der Nachahmer finden wird. (0:43)Auch VW zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit ernst gemeint ist und präsentiert in München die Studie eines kompakten Crossover-Modells. Der ID.LIFE gibt einen ersten Ausblick auf ein vollelektrisches ID-Modell im Kleinwagensegment in der Preisklasse von ungefähr 20.000 Euro und soll 2025 auf den Markt kommen. Damit will der Wolfsburger Konzern vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen und das Fahrzeug konsequent an deren Bedürfnissen ausrichten. Die Elektro-Mobilität soll so noch mehr Menschen zugänglich gemacht werden, betont Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen:O-Ton Ralf BrandstätterDie IAA ist ja für uns schon lange keine PS-Show mehr und hier in München haben wir den ID.LIFE vorgestellt. Das ist unsere Idee, wie urbane Mobilität in Zukunft aussehen kann: natürlich, elektrisch, CO2-neutral, vollvernetzt. Das ist die Zukunft. Aber wir gehen davon aus, dass die nächste Generation mehr von dem Auto erwartet. Nämlich außerordentliche Erlebnisse. Und das wollen wir mit dem ID.LIFE hier heute zeigen. (0:27)Auch Mercedes-Benz erhöht im Kampf gegen den Klimawandel die Schlagzahl und setzt voll und ganz auf Elektromobilität. So zeigen die Stuttgarter auf der IAA die gesamte Bandbreite ihres aktuellen und künftigen Elektromobilitäts-Portfolios - vom Kompaktmodell über die Performance-Luxuslimousine bis hin zur Großraumlimousine. Beim Messekonzept fahren die Stuttgarter mehrgleisig und präsentieren sich unter dem Motto "Lead in Electric" nicht nur auf dem eigentlichen Messestand, sondern auch im Open Space am Münchner Odeonsplatz. Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Mercedes-Benz AG, freut sich auf das neue und offene Konzept:O-Ton Ola KälleniusDie diesjährige IAA, das ist wirklich ein Signal des Aufbruchs. Die Branche kommt zusammen und zeigt die Zukunft der Mobilität. Wir haben eine neue Stadt, wir haben aber auch ein neues Konzept. Es gibt nicht nur die Messe, sondern auch den sogenannten "Open Space" in der Stadt. Das wird eine ganz spannende und offene Veranstaltung. (0:19)Abmoderation:Die Hersteller auf der IAA MOBILITY in München machen ernst: Unter dem Motto "What will move us next" präsentieren Austeller aus aller Welt noch bis zum12. September innovative Lösungen zur Mobilität der Zukunft. Morgen (07.09.21) wird Bundeskanzlerin Angela Merkel den international wichtigsten Leitevent zur Mobilität der Zukunft eröffnen.Pressekontakt:VDA, Dr. Lutz Meyer, 030 897842121Messe München GmbH, Susanne Bömmel, 089 949 20427all4radio: Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA - Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell