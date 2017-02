Elektromobilität für Südhessen: ENTEGA errichtet 100 Ladesäulen in Südhessens Kommunen

Darmstadt (ots) - ENTEGA errichtet mit Unterstützung des LandesHessen in diesem Jahr 100 öffentlich zugängliche Ladestationen fürElektromobile in Südhessen. Das ENTEGA-Projekt "Elektromobilität fürSüdhessen" wird vom hessischen Wirtschaftsministerium finanziellgefördert. Teilnahmeberechtigt sind alle Kommunen in Südhessen. "Wirwollen die Elektromobilität in Südhessen fördern und ausbauen. Dafürhaben wir in der Landesregierung einen starken Partner gefunden.ENTEGA leistet bereits seit Jahren Pionierarbeit für dieElektromobilität in der Region. Wir verfügen über das notwendigeKnow-how und auch die Leidenschaft, um die Region bei der Mobilitätder Zukunft ganz nach vorne zu bringen", sagte Dr. Marie-LuiseWolff-Hertwig, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG.Die 100 Ladestationen werden noch im Jahr 2017 von ENTEGA in denteilnehmenden Kommunen errichtet. Das Land fördert das Projekt mit 40Prozent der Investitionskosten. Die Kommunen beteiligen sich miteinem überschaubaren finanziellen Beitrag je Ladesäule. Pro Kommunekönnen auch mehrere Ladesäulen errichtet werden. ENTEGA kümmert sichum die Errichtung und die Betriebsführung der Ladesäulen."Ein zentraler Erfolgsfaktor für den Ausbau der Elektromobilitätist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Der Bau und Betrieb vonLadesäulen ist aber für kommerzielle Anbieter derzeit noch nichtwirtschaftlich. Daher braucht es zusätzliche Impulse, die wir mitunserem Förderprogramm setzen wollen", erläuterte Mathias Samson,Staatsekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie,Verkehr und Landesentwicklung.Zum Einsatz im Projekt kommen AC-Schnellladesäulen mit zweiLade-punkten und einer Leistung von 2 x 22 kW. Geladen werden kann andiesen Ladesäulen mit der ENTEGA Ladekarte, aber auch mit vielenanderen gängigen Ladekarten. Mit der ENTEGA Ladekarte kann man heuteschon für 25 Euro im Monat an 7.500 Ladepunkten in ganz Europa seinElektrofahrzeug aufladen - so oft man möchte. Für die Ortung,Fernüberwachung und Abrechnung werden die Ladesäulen mit einem Modemausgestattet. Damit sind sie in allen wichtigen europäischenE-Mobilitätsplattformen (z.B. e-clearing.net) per App oder perInternet auffindbar.Weiterer Bestandteil des Projektes sind dieElektromobilitätswochen. Auf Wunsch erhalten die teilnehmendenKommunen eine Woche lang ein Elektroauto von ENTEGA für Testzweckezur Verfügung gestellt. Die Kommunen können das Fahrzeug entweder imeigenen Fuhrpark einsetzen oder sie ermöglichen den Bürgerinnen undBürgern vor Ort Testfahrten mit dem Elektroauto.Kommunen, die sich am Förderprojekt beteiligen wollen, können sichper Mail direkt an die ENTEGA wenden(e-mobilitaet-suedhessen@entega.de.).Pressekontakt:Michael LeukamUnternehmenskommunikation und Public AffairsFrankfurter Str. 11064293 DarmstadtTelefon: 06151 701-1153E-Mail: presse@entega.agInternet: www.entega.agOriginal-Content von: ENTEGA, übermittelt durch news aktuell