Elektromobilität boxt sich durch: ADAC SE und Renault verlängern Leasingkooperation / ADAC Mitglieder erhalten auch 2019 Sonderkonditionen beim Leasing von Elektroautos (FOTO)

München (ots) -Nachdem sich für das gemeinsame Angebot eine hohe Nachfrage zeigt,verlängern die ADAC SE und die Renault Deutschland AG ihreKooperation für das Leasing von Elektroautos. Das Leasingprogramm,das Anfang September startete, wird nun bis Ende April 2019weitergeführt. ADAC Mitglieder können den Renault ZOE somit weiterhinzu Sonderkonditionen leasen.Von Januar bis Ende November 2018 wurden in Deutschland insgesamt32.226 Elektroautos zugelassen. Das bedeutet ein Plus von 49 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Seit Anfang September, dem Beginn derKooperation mit der ADAC SE, konnte Renault rund 900 neuePrivatkunden mit dem ZOE hinzugewinnen."Alle relevanten Vertriebsindikatoren zeigen, dass unser Angebotbei den ADAC Mitgliedern gut ankommt. Die Visits auf derAngebotsseite im Internet, die Probefahrten sowie die abgeschlossenenLeasingverträge und Neuzulassungen konnten durch die Partnerschaftnochmals deutlich gesteigert werden", so Benjamin Blanke, DirektionMarketing, Renault Deutschland AG.Ludger Kersting, Geschäftsführer ADAC Service GmbH: "Aus unsererSicht boxt sich die Elektromobilität gerade aus der Nische. UnsereLeasing-Kooperation mit Renault leistet dabei einen wertvollenBeitrag, die Technologie über die Technikbegeisterten hinaus in dieBreite zu tragen." Auch das Angebot der kostenfreien24-Stunden-Probefahrt ist weiterhin verfügbar. Interessierte könnennach Anmeldung auf www.adac.de/renaultzoe-angebot selbstausprobieren, ob ein Elektroauto in ihren Alltag passt.Im Zuge seiner Offensive "Wir machen Deutschland e-mobil" bietetder ADAC als führender Mobilitätsdienstleister aktuelle Informationenund zahlreiche Beratungsleistungen rund um Elektromobilität an. DasAngebot im Bereich Leasing startete im Mai 2018 mit dem BMW i3 undwird 2019 mit weiteren Herstellern fortgeführt.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE diedigitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac