Elektromobilität: SPD-Verkehrsexpertin sieht noch viel Entwicklungsbedarf

Berlin (ots) - "Elektro-Autos sind für den breiten Markt noch zuteuer." Das sagte die SPD-Obfrau im Verkehrsausschuss desBundestages, Kirsten Lühmann, am Donnerstag im Inforadio vom rbb zumAuftakt der Internationalen Automobilausstellung IAA.Man sei noch im Bereich der Entwicklung. Es gehe aber nicht nur umden Preis, sondern auch darum, wie die Fahrzeuge hergestellt würden,so Lühmann. "Wir haben ja in E-Fahrzeugen immer noch dieLithium-Ionen-Batterien, die aus klimatechnischen Gründen nicht ganzoptimal sind. Die Hersteller arbeiten auch an anderen Batterien, ananderen Techniken."Auch setzten viele Hersteller noch immer auf PS-starke, großeFahrzeuge, so Lühmann. "Allein VW stellt bei der IAA kleinere,sparsamere Fahrzeuge und auch kleine E-Mobile vor." Die deutschenVerkaufszahlen für Hybridfahrzeuge seien aktuell noch größer als dievon rein elektrischen Autos.Zu den SWR-Recherchen, wonach auch neuere Dieselmotoren derEuro-6-Norm von VW eine Abschalteinrichtung haben sollen, sagteLühmann: "Das wäre ziemlich dumm." Insbesondere angesichts derTatsache, dass infolge des Dieselskandals die Prüftechnik verbessertworden sei. Außerdem habe man die Gesetze verschärft. "Inzwischengibt es sogar Technik, mit der alte Dieselfahrzeuge nachgerüstetwerden können. Diese haben dann Werte beim Stickoxid-Ausstoßvergleichbar mit einem Euro-6-Diesel." Wenn man bei Neufahrzeugennicht die neuste Technik einsetze, könne sie das nicht verstehen, soLühmann.