Das bayerische Justizministerium, der deutscheMieterbund und Experten kritisieren die Bundesregierung für derenzögerliche Haltung bei der Schaffung rechtlicher Voraussetzungen zumAusbau privater Ladestationen für Elektroauto-Besitzer. Das berichtetdas ARD-Politikmagazin "Report Mainz" (heute, 29.8.17, 21:45 Uhr imErsten). Hintergrund ist eine Bundesratsinitiative, die unter anderemBayern im vergangenen Jahr angestoßen hatte und die vorerst auf Eisliegt.In der Gesetzesvorlage wird Wohnungseigentümern und Mieterngrundsätzlich das Recht eingeräumt, Ladestationen in privatenTiefgaragen oder auf Parkplätzen zu installieren. Die Bundesregierungbegrüßt zwar grundsätzlich das Anliegen, verweist gegenüber "ReportMainz" jedoch auf eine Stellungnahme für den Bundestag, wonach sieerst "zu Beginn der nächsten Legislaturperiode" eigene Vorschlägemachen wolle.Das kritisiert Ingo Krist, stellvertretender Sprecher desbayerischen Justizministeriums im Interview mit "Report Mainz": "DieBundesregierung ist dem [Vorschlag Bayerns] nicht gefolgt, und dassist natürlich nicht wünschenswert und nicht befriedigend, das istganz klar [...]. Jeder Tag, den dieses Gesetz früher kommt, isteigentlich ein guter Tag für die Elektromobilität." DerWirtschaftwissenschaftler Prof. Willi Diez vom "Institut fürAutomobilwirtschaft" in Geislingen sagte dem Magazin: "Alle Politikerwollen Elektromobilität. Aber wenn es dann darum geht, dieVoraussetzungen zu schaffen, dann funktioniert plötzlich nichts mehr.Dann wird wertvolle Zeit verloren." Auch der Geschäftsführer desDeutschen Mieterbunds, Ulrich Ropertz, kritisiert die Haltung derBundesregierung: "[Es ist] ganz wichtig, dass der Gesetzgeberklarstellt: Der Einzelne muss entweder gegenüber seinem Nachbarn odergegenüber dem Vermieter den Anspruch darauf haben, eine derartigeStation auf eigene Kosten zu errichten."In der Bundesratsinitiative aus Bayern war festgelegt, dassEigentümerversammlungen die Errichtung privater Ladestationen nichtrundum ablehnen können. Mietern sollte durch eine Änderung im BGB einRecht auf private Ladestationen zugestanden werden. DerAutomobilwissenschaftler Prof. Willi Diez hält den Ausbau solcherLademöglichkeiten für immens wichtig: "Um wirklich Elektromobilitätflächendeckend anbieten zu können, brauchen wir privateLadestationen. Das werden wir nicht alleine mit öffentlichenschaffen. Die Quote der privaten Ladestationen muss etwa bei 80 bis85 Prozent liegen. Da müssen wir einfach mehr Kapazität schaffen."Eine Umfrage von "Report Mainz" hat zudem ergeben, dass es auchauf Bundesländer-Ebene kaum gesetzliche Vorgaben gibt, den Ausbauprivater Ladestationen voranzutreiben. So schreibt etwa nur das LandHessen in seiner Landesgaragenverordnung vor, dass fünf Prozent derEinstellplätze mit Ladestationen zu versehen sind. Davon erfasst sindauch "Kleingaragen sowie Mittel- und Großgaragen mit weniger als 100Einstellplätzen".