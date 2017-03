Elektromobilität: China vergrößert Vorsprung, Europa stagniert

Düsseldorf (ots) - McKinsey Electric Vehicle Index: 43% allerweltweit produzierten E-Autos kommen aus China - Plug-In-Hybride inEuropa stärker nachgefragt als rein batterieelektrische Fahrzeuge -Trotz Prämie: Verkäufe in Deutschland steigen nur um 11%China drückt bei der Elektromobilität aufs Tempo: Mit 43% Anteilan der Weltproduktion von 870.000 E-Fahrzeugen liegt China deutlichvor Deutschland mit 23% und den USA mit 17%. Die Volksrepubliksteigerte 2016 auch den Marktanteil bei wichtigen Komponenten: In derweltweiten Produktion von Batteriezellen kommt China nun auf 25% undbei E-Motoren auf 37% Weltmarktanteil. Auf der Nachfrageseite istChina ebenfalls äußerst dynamisch, liegt allerdings im Index nach wievor auf Rang 4 hinter Norwegen, den Niederlanden und Schweden.Deutschland rangiert in der Gesamtbetrachtung von Marktgröße undRahmenbedingungen im hinteren Mittelfeld der 15 untersuchten Länder.Dies sind die zentralen Ergebnisse des aktuellen Electric VehicleIndex (EVI) von McKinsey & Company, in dem die Unternehmensberatungregelmäßig die Entwicklung der E-Mobilität in den wichtigsten Ländernmisst.China im vergangenen Jahr erstmals mit größter E-Auto-Flotte"Die Zukunft der E-Mobilität entscheidet sich in China" erläutertNicolai Müller, Seniorpartner von McKinsey, die Ergebnisse. Seit demvergangenen Jahr fahren auf chinesischen Straßen mehr als 650.000E-Fahrzeuge (Plug-In-Hybride und rein batterieelektrische Autos).Müller: "Damit hat China die USA als Land mit der größtenE-Auto-Flotte erstmals überholt." Auch die Marktdynamik spricht fürdas asiatische Land: Fast die Hälfte der im Jahr 2016 weltweit743.000 neu zugelassenen E-Fahrzeuge entfielen auf China (352.000Einheiten). Der Markt wuchs dort im abgelaufenen Jahr um 69%, währendin Europa nur 7% mehr Zulassungen zu verzeichnen waren auf nun202.000 E-Autos. Die USA kamen auf 159.000 verkaufte E-Autos; einPlus von 37%. Bei der Technologie zeigen sich regionale Unterschiede:Während in China und den USA rein batterieelektrische Fahrzeugedominieren, haben über die Hälfte der in Europa verkauften E-Autoseinen Plug-In-Hybrid-Antrieb."Drei Faktoren erklären die große Dynamik auf dem chinesischenMarkt", so McKinsey-Experte Müller. "Zum einen ist China mit 75verfügbaren E-Modellen das Land mit der größten Modellvielfalt, zumanderen wirkt eine Kombination aus direkten finanziellen Anreizen undnicht-finanziellen Vorteilen wie beispielsweise eine leichtereZulassung in den großen Städten als Beschleuniger." Und drittens bauedas Land die Ladeinfrastruktur massiv aus.Die Einführung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge in Deutschlandhat dagegen noch nicht zu einem signifikanten Anstieg der Verkäufegeführt. Zwar legte der Markt für E-Autos 2016 um 11% zu; dasGesamtniveau bleibt mit rund 27.000 verkauften Fahrzeugen jedochniedrig. Deutschland bleibe bei der E-Mobilität dennoch am Ball, istsich Müller sicher: "Gerade auf der Angebotsseite wird sich viel tun.In den kommenden Monaten werden deutsche Hersteller zahlreiche neueModelle auf den Markt bringen." Außerdem werde die LadeinfrastrukturStück für Stück verbessert: "Das angekündigte Joint Venturezahlreicher Hersteller zur Ausbau der E-Ladestationen kann hier einengroßen Beitrag leisten."Die Ergebnisse sind verfügbar unter:www.mckinsey.de/elektromobilitaetMethodikDer von McKinsey entwickelte Electric Vehicle Index untersuchtseit 2010 auf Länderebene, wo die für die Elektromobilität 15wichtigsten Nationen jeweils stehen. Die untersuchten Länder sind:China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,Japan, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,Südkorea und USA. Der Index untersucht dabei die zwei wichtigenDimensionen bei der Entwicklung der E-Mobilität, die Markt- und dieIndustrieseite.Auf Marktseite wird zum einen analysiert, wie groß der Marktanteilvon E-Fahrzeugen am Gesamtmarkt ist. Zum anderen werden Anreize wieSubventionen, die vorhandene Infrastruktur sowie das verfügbareAngebot von E-Fahrzeugen bewertet. Der Industrie-EVI untersucht, wieerfolgreich die jeweilige Automobilindustrie des Landes beim ThemaE-Mobilität ist. 