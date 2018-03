Elektromobilität: China baut Vorsprung aus

Düsseldorf (ots) - McKinsey Electric Vehicle Index: 2017 über600.000 E-Autos in China verkauft - Weltweiter Markt überspringterstmals Millionengrenze - Deutschland mit 58.000 verkauftenElektroautos nach Norwegen zweitwichtigster Absatzmarkt in EuropaChina baut den Vorsprung in der Elektromobilität aus: Mit über600.000 verkauften Elektroautos (plus 72%) wurde 2017 weltweit fastjedes zweite E-Auto im Reich der Mitte zugelassen. Globalübersprangen die Neuzulassungen mit 1,2 Mio. Fahrzeugen erstmals diewichtige Millionengrenze. Die Nachfrage in Europa mit 306.000Neuzulassungen (+39%) und den USA mit 200.000 neuen E-Autos (+27%)entwickelt sich hingegen langsamer. Deutschland holt mit 58.000 neuenE-Autos auf - die Zahl der Zulassungen hat sich gegenüber 2016verdoppelt. Damit ist Deutschland nach Norwegen nun der zweitgrößteMarkt in Europa. Auch in der Produktion von Elektrofahrzeugen liegtChina deutlich vorne mit 41% Weltmarktanteil. Es folgen Japan mit 19%und Deutschland mit 18%. Dies sind die zentralen Kennzahlen desaktuellen McKinsey Electric Vehicle Index (EVI), in dem dieUnternehmensberatung regelmäßig die Entwicklung der E-Mobilität inden 15 wichtigsten Ländern misst.Entwicklung der E-Mobilität mit großen regionalen Unterschieden"Die Entwicklung verläuft im Moment regional sehr unterschiedlich- man kann nicht von einem weltweit einheitlichen E-Auto-Marktsprechen", erläutert Nicolai Müller, Seniorpartner von McKinsey."Viele Faktoren unterscheiden sich von Land zu Land - teilweise vonStadt zu Stadt: von der Höhe der Kaufprämien über weitere Vorteilewie freies Parken bis hin zur Ladeinfrastruktur und den Regeln fürAutos mit Verbrennungsmotor." In allen großen Ländern dominierenbislang einheimische Unternehmen: In China stammen die fünfmeistverkauften E-Autos allesamt von chinesischen Anbietern, inDeutschland stellen deutsche Marken vier der Top 5, ebenso wie dieamerikanischen Hersteller in den USA.Für China zeigt der EVI eine große Dynamik gleichermaßen beiNachfrage und Anbietern. Im Land mit den meisten produzierten E-Autosund E-Komponenten wird auch die Nachfrage massiv gefördert:Durchschnittlich rund 40% des Kaufpreises eines E-Autos werdensubventioniert; in Deutschland sind es knapp 20%. Im Marktrankingliegt China auf Platz 2 hinter Norwegen - auch wegen des weltweiteinmaligen Angebots an knapp 100 verschiedenen E-Modellen, unterdenen chinesische Kunden wählen können. Berater Müller: "Dazu gehörenviele kleinere Fahrzeuge und Marken für die urbane Mobilität, dieaußerhalb Chinas praktisch unbekannt sind."In Europa ist jedes zweite E-Auto ein Plugin-Hybrid; ein deutlichhöherer Anteil als in Asien. Europäische Kunden schätzen dieKombination aus Verbrenner und E-Motor. "Wir werden in den kommendenJahren eine Modelloffensive sehen", sagt Müller. Für 2018 und 2019sind weltweit fast 250 neue E-Modelle angekündigt. Bis 2020 wirdDeutschland dann mit rund 1,3 Mio. jährlich produzierten E-Fahrzeugenzu China aufschließen.Müller: "Die E-Automärkte werden sich weltweit weiter dynamischentwickeln. Regionale Besonderheiten wie Kaufprämien, Infrastrukturund Regulierung werden die Märkte jedoch in Zukunft stärkerauseinanderdriften lassen."Die Ergebnisse sind verfügbar unter:www.mckinsey.de/elektromobilitaetPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Martin Hattrup-Silberberg, Telefon 0211 136-4516,E-Mail: martin_hattrup-silberberg@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell