Elektromobilität 2018: Batteriefahrzeuge werden mit 77% Wachstum zum Treiber der weltweiten Elektromobilität

Düsseldorf (ots) - Aktuelle PwC-Analyse: Die Zahl der neuzugelassenen Elektro- und Hybridautos ist in den ersten dreiQuartalen weiter kräftig gestiegen / Wachsender Segmentanteilvollelektrischer Fahrzeuge - insbesondere in den USA /Plug-In-Hybride legen in China stark zu / PwC-Experten erwartenAufholjagd in Deutschland ab 2019 - dank neuer Produkte undstaatlicher UnterstützungElektro- und Hybridfahrzeuge erfreuten sich in den ersten dreiQuartalen weiter wachsender Marktbedeutung: Die Zahl derNeuzulassungen summierte sich in China, den USA und auf den fünfwichtigsten europäischen Märkten auf mehr als 1,7 Millionen, waseiner Wachstumsrate von 48,2 Prozent entspricht, während im Vorjahrdas Wachstum der Kernmärkte erst bei 36,1 Prozent gelegen hatte. Daszeigt der aktuelle "E-Mobility Sales Review", der quartalsmäßigeinternationale Trendbericht zur Elektromobilität von PwC Autofacts.Besonders gefragt waren vollelektrische Fahrzeuge, bei denen dieNeuzulassungen um 77 Prozent zulegten. "Dieses Segment ist imbisherigen Jahresverlauf deutlich schneller gewachsen als derGesamtmarkt elektrifizierter Fahrzeuge", sagt Felix Kuhnert, GlobalAutomotive Leader der Beratungsgesellschaft PwC. "Damit konnten reineElektroautos ihren Marktanteil gegenüber den unterschiedlichenHybriden weiter deutlich ausbauen."Die USA ziehen an China vorbeiDas gilt insbesondere in den USA, wo durch die verbesserteVerfügbarkeit von wichtigen Produkten die schon bestehende Nachfrageverstärkt befriedigt werden konnte, z.B. durch Tesla Model 3. Das hatentscheidend dazu beigetragen, dass sich das Wachstum bei denNeuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge in den ersten dreiQuartalen von immerhin 20,5 Prozent in 2017 auf 93,9 Prozentbeschleunigte. Dieses wird von einigen Marktbeobachtern alsBestätigung des erwarteten exponentiellen Nachfragezuwachsesgewertet, wie man ihn bisher nur aus der IT- und Technologieindustriekannte.Mit diesem Wachstum lag der US-Markt sogar vor China, wo sich dasWachstum mit 81,6 Prozent auf hohem Niveau stabilisierte. Deutschlandhinkt bei den Zulassungen vollelektrischer Fahrzeuge dagegen weiterhinterher: Mit 55 Prozent halbierte sich der Zuwachs im bisherigenJahresverlauf fast und fiel zudem spürbar niedriger aus als in denUSA und China. Dies ist zunächst mit dem knappen Angebot vonelektrischen Fahrzeugen zu erklären, auf das auch die langenLieferfristen aktueller Fahrzeuge hinweisen.Deutscher Markt: Spannung für 2019Daran dürfte sich auch im laufenden Quartal nichts ändern, meintChristoph Stürmer, Global Lead Analyst von PwC Autofacts. "Es gelingtden Herstellern hierzulande noch nicht, die hohe Nachfrage nachElektro-Fahrzeugen schnell genug zu bedienen." Das Wachstum derZulassungen bleibe deshalb deutlich hinter den Möglichkeiten zurück -allerdings werden verfügbare staatliche Kaufprämien auch weiterhinnicht ausgeschöpft.Dieses Bild sollte sich nach dem Jahreswechsel drastisch ändern."Dann werden endlich etliche Elektro-Autos der zweiten Generationverfügbar sein, die die heimischen Hersteller im Rahmen ihrerElektromobilitätsoffensive seit Langem ankündigen", sagt FelixKuhnert, Global Automotive Leader bei PwC. "Da diese Modelle mitdeutlich leistungsfähigeren Vertriebsorganisationen und bekannterenMarken in den Markt gebracht werden, dürfte dies dem Absatz und damitden Neuzulassungen einen kräftigen Schub geben." In den USA könne manderzeit beobachten, was möglich ist, wenn attraktiveElektro-Fahrzeuge in hohen Stückzahlen auf den Markt kämen.Allerdings sind die USA auch ein warnendes Beispiel dafür, dasseinmal etablierte Subventionen nicht gestrichen werden sollten, wiesich an den klar rückgängigen Zulassungen von Hybridfahrzeugen zeigt.Statt des bisherigen Nebeneinanders von Hybrid- und Elektrofahrzeugenzeigt sich dort eine immer stärkere Polarisierung des Markteszwischen klassischen Verbrennungsmotoren und rein elektrischenFahrzeugen.Niedrigere Steuern, bessere InfrastrukturNeben den Herstellern haben inzwischen auch die politischVerantwortlichen einen Gang hochgeschaltet. "Die trotz hoherWachstumsraten enttäuschenden Zulassungszahlen haben offenbar zueinem Umdenken geführt", sagt Kuhnert. Erst im September hatte dieNationale Plattform Elektromobilität bekanntgegeben, dass das Zielvon einer Million vollelektrischer Fahrzeuge und Plug-In-Hybride aufDeutschlands Straßen vermutlich nicht vor 2022 erreicht werden könne.Verantwortliche versuchen deshalb auf mehreren Ebenen, zu einerhöheren Dynamik beizutragen. So hat die Bundesregierung wie berichtetSteuervorteile für Elektro-Dienstwagen angekündigt, die bereits abAnfang 2019 greifen sollen. Zugleich investieren Kommunen undStadtwerke verstärkt in die Lade-Infrastruktur. "Steuervorteile undein dichteres Netz an öffentlichen Ladestationen sind für vieleInteressenten wichtige Argumente", sagt Stürmer. "Ebenso habenEnergieversorger zunehmend das private elektrische Laden alsAbsatzpotential und Kundenbindungsinstrument entdeckt und arbeitenintensiv an innovativen Konzepten."Flotten-Fahrzeuge: Von China lernen?Von der staatlichen Unterstützung dürften auch chinesischeHersteller profitieren, die bereits in hohen Stückzahlen produzierenund damit gut lieferfähig sind: Allein im dritten Quartal wurden inChina laut "E-Mobility Sales Review" 206.624 vollelektrischeFahrzeuge neu zugelassen. Das macht China klar zum größten Markt fürE-Fahrzeuge weltweit, setzt aber bisher kaum internationale Trends-wie zum Beispiel die bevorzugte Zulassung von elektrischen Taxis oderalternative Ladekonzepte wie der schnelle Batterietausch."Interessant sind Fahrzeuge chinesischer Hersteller hierzulandezunächst für gewerbliche Flotten", sagt Stürmer. Das zeige zumBeispiel ein Pilotversuch in Frankfurt, wo ein Möbelhaus seinenKunden neuerdings Elektro-Transporter aus China anbietet, um ihreEinkäufe nach Hause zu transportieren.Jenseits des gewerblichen Bereichs ist Stürmer jedoch nochskeptisch. "Die Modelle chinesischer Hersteller erfüllen dieErwartungen privater Käufer aus Industrieländern in der Regel nochnicht - zum Beispiel, was den Komfort und die Leistungsfähigkeitangeht." Erfahrungen aus China ließen sich deshalb nur ineingeschränktem Maße auf den europäischen Markt übertragen - dietechnische Kompetenz z.B. in der Batterieherstellung wird allerdingsauch dort zunehmend nachgefragt, wie jüngste Inventionsankündigungenchinesischer Unternehmen gezeigt haben.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000 Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.