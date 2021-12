Elektrofahrzeughersteller Next.e.GO Mobile gibt die Ernennung seines neuen CEO bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Hersteller innovativer und nachhaltiger urbaner Elektrofahrzeuge, gibt heute die Ernennung von Martin C. Klein zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 01.12.2021 bekannt.Martin Klein ist ein Veteran der Automobilindustrie mit über drei Jahrzehnten internationaler Erfahrung, sowohl auf der Seite der OEMs als auch im Ökosystem der Zulieferer. Klein war über 25 Jahre lang bei der Daimler AG tätig, wo er mehrere Führungspositionen mit internationaler Verantwortung sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten innehatte. Er hat darüber hinaus Zulieferer wie RECARO Automotive Seating geleitet. Er hat seinen Universitätsabschluss in Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn erworben.Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender, sagt: "Next.e.GOs disruptive Mikrofabriken und die einzigartige Produktplattform in Kombination mit einer unglaublich starken Innovationskultur bieten enormes Potenzial. Martin bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Umsetzung mit, um das Team bei der Beschleunigung von Fortschritt und Wachstum zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Martin und dem Führungsteam, wenn wir das nächste Kapitel der Reise von Next.e.GO in Angriff nehmen.""Ich freue mich, zu einem so spannenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte zu Next.e.GO zu stoßen. Ich glaube, dass Next.e.GO einzigartig positioniert ist, um mit seinen innovativen und kosteneffizienten Lösungen von den Veränderungen im Mobilitätsbereich zu profitieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ali und dem gesamten Team, um das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie zu unterstützen," fügt Martin Klein hinzu.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1699954/Martin_Klein.jpgPressekontakt:Next.e.GO Mobile SEPublic RelationsLilienthalstraße 152068 AachenT +49 241 51030 166presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: Next.e.GO Mobile, übermittelt durch news aktuell