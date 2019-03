Finanztrends Video zu



London (ots/PRNewswire) -- Honda erstmals auf der Milan Design Week vertreten- Präsentation des neuen Honda "e Prototype"- "Honda experience - Casa Connessa Tortona" vermittelt Besucherneinzigartige Einblicke in das Gestaltungskonzept des "e Prototype"Frankfurt am Main/Mailand - Honda hat seine erstmalige Teilnahmean der Milan Design Week, der weltweit größten Designmesse, bekanntgegeben. Im Rahmen der Honda Ausstellung im Stadtteil Tortona wirddas Unternehmen der Öffentlichkeit seinen "e Prototype" präsentierenund über das Designkonzept informieren, das dem Fahrzeug zugrundeliegt. Auf dem Genfer Automobilsalon 2019 feierte der Prototypkürzlich Weltpremiere.Der "e Prototype" bietet einen konkreten Ausblick auf Hondaserstes Elektrofahrzeug für den europäischen Markt. DerProduktionsstart des Serienmodells ist noch für dieses Jahr geplant.Das Umfeld der Ausstellung in Mailand unter dem Titel "Hondaexperience - Casa Connessa Tortona" greift das Gestaltungskonzept des"e Prototype" auf."Hondaexperience - Casa Connessa Tortona" findet in der ViaTortona nahe des Bahnhofs Porta Genova in Mailand statt. Die MilanDesign Week ist vom 9. bis 14. April 2019 täglich zwischen 10 und 21Uhr für Besucher geöffnet.Beim Honda "e Prototype" handelt es sich um einen unverkäuflichenPrototyp, deshalb können keine Angaben zu Kraftstoffverbrauch undCO2-Emission gemacht werden.hondanews.eu (https://hondanews.eu/)(https://mma.prnewswire.com/media/837566/Honda_e_Prototype.jpg)Pressekontakt:Nik Pearsonnik.pearson@honda-eu.com+44(0)7464 493333Original-Content von: Honda Motor Europe, übermittelt durch news aktuell