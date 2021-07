Elektrobranche erwartet starke Erholung des Weltmarkts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie erwartet eine starke Erholung des Weltmarkts für Branchengüter.



Im laufenden Jahr rechnet der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) mit einem kräftigen Wachstum von neun Prozent. Für Deutschland erwarte man ebenfalls eine starke Erholung von der Corona-Krise und kalkuliere mit einem Plus von sechs Prozent, teilte der ZVEI am Mittwoch mit. Nach dem Pandemiejahr ist die Ausgangsbasis für das Wachstum allerdings relativ niedrig.

Im vergangenen Jahr habe der Weltelektromarkt, der zu den größten Industriegütermärkten zähle, sein Niveau von 2019 trotz der Corona-Pandemie halten können, so der Verband. "Vor allem durch Zuwächse in China, aber auch einigen anderen asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan oder Vietnam, konnte ein Rückgang verhindert werden", erklärte Chefvolkswirt Andreas Gontermann. In Europa und den USA gab es allerdings Einbußen.

Die deutsche Elektroindustrie mit rund 180 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr erholt sich zunehmend von der Krise. Der ZVEI, der eine Branche mit etwa 870 000 Beschäftigten vertritt, hatte kürzlich seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr von plus fünf Prozent auf plus acht Prozent heraufgesetzt./als/DP/nas