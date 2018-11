Mainz (ots) -Für viele ist es ein abendliches Ritual: Mobiltelefon, Laptop oderder Akku des Elektrofahrrads werden zum Laden ans Stromnetz gehängt -meist am Mehrfachstecker in der Küche. Doch Experten warnen: Mit dersteigenden Zahl der Akkus in den Wohnungen wächst die Brandgefahr undnicht nur das, Lithium-Ionen-Akkus können regelrecht explodieren,wenn sie beispielsweise immer wieder Erschütterungen ausgesetzt sind.Nach mehreren schweren Elektro-Bränden durch Akkus wie etwa inGimbsheim bei Worms und in Esslingen ist "Zur-SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüster diesen Fällennachgegangen. Was ihm Experten in Tests mit Lithium-Ionen-Akkuszeigten, machte nicht nur ihn nachdenklich.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Kritik an Abschiebeversuch - Schwangere Frau nachts aus der MainzerUniversitätsmedizin geholt- "Fight-Clubs" in Rheinland-Pfalz - Sammelbecken für die rechteSzene?- Wer kommt nach Angela Merkel? Wo steht die rheinland-pfälzische CDUim Nachfolge-Streit?- Die SPD im Umfragekeller - Wie lange hält sich Andrea Nahles an derSPD-Spitze?- Dazu Gast im "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Studio: Prof. AndreaRömmele, Politikwissenschaftlerin- Aufregung in Birlenbach - Bürger wehren sich gegen Schweinemast- Zur Sache-Schätzchen: "Zum Wiehern""Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell