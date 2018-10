Elektroautos schon jetzt alltagstauglich (FOTO)

Coburg (ots) -- Telematikdaten belegen: Vielzahl der Autos fahren Kurz- undMittelstrecken- nur ein Prozent der Tagesfahrten weiter als 250 Kilometer- Die Hälfte der Autos käme auch mit Elektroantrieb ohne Nachladendurch den TagEine Untersuchung der HUK-COBURG auf Basis von Telematikdatenzeigt: Knapp die Hälfte der Autos legte in einem Zeitraum von achtMonaten an keinem Tag mehr als 250 Kilometer zurück. Diese Reichweitekönnte auch heute schon im Elektroauto ohne Nachladen erreichtwerden. Ausgewertet wurden 25 Millionen Fahrten von Teilnehmern desTelematik-Programms "Smart Driver" der HUK-COBURG mit einerGesamtfahrtstrecke von 6.800 Erdumrundungen.Das häufig ins Feld geführte Argument, E-Autos seien wegenmangelnder Reichweite keine echte Alternative, sticht für vieleFahrten im Alltag nicht. Geht man von einer durchschnittlichenReichweite der aktuell verfügbaren E-Auto-Modelle von etwa 250Kilometern aus, kämen 47 Prozent der Autos ohne Nachladen durch denTag. Die verbleibenden 53 Prozent der Autos fuhren imUntersuchungszeitraum Januar bis August 2018 zwar an mindestens einemTag weiter als 250 Kilometer, jedoch machten Fahrten mit dieserTagesreichweite lediglich ein Prozent aus."Für kurze und mittlere Strecken sehen wir ein großes Potenzialfür E-Autos, da sich das Problem mangelnder Reichweite undLadeinfrastruktur für viele Autofahrer nicht stellt. Denn die E-Autoskönnen zu Hause geladen werden", so Dr. Jörg Rheinländer,Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Perspektivisch ergibt sich einnoch größeres Potenzial, wenn die Preise für Stromer sinken, dieReichweiten der Autos weiter steigen und die öffentlicheLadeinfrastruktur sich verbessert", so Rheinländer weiter.Die HUK-COBURG bietet mit dem Smart Driver Programm seit Anfang2017 ein Telematik-Produkt für junge Fahrer an und hat bereits 75.000Kunden dafür gewonnen. Für die Untersuchung wurden die Tagesfahrtenvon über 35.000 Fahrzeugen von Januar bis August 2018 mit über 273Millionen gefahrenen Kilometern betrachtet.Pressekontakt:Thomas von Mallinckrodt Telefon: 09561-9622600Holger Brendel Telefon: 09561-9622607Email: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell