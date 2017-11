Elektroautos im Winter vorheizen / ADAC gibt Tipps für stabile Reichweite (FOTO)

München (ots) -Die Reichweite kann bei E-Autos im Winterbetrieb bis auf dieHälfte zurückgehen. Je länger und stärker die Heizung in Betrieb ist,desto kürzer die Reichweite. Darum ist es sinnvoll, das Elektroautoschon beim Laden vorzuheizen. Das kann meist in denFahrzeugeinstellungen oder einfacher per App programmiert werden. Sokommt die Heizenergie über das Ladekabel aus dem Stromnetz und nichtaus der Antriebsbatterie.Was für Elektroautos generell gilt - nämlich immer eineReichweitenreserve einzuplanen - ist in der kalten Jahreszeit nochwichtiger. Denn: Innenraum-, Heck- und Frontscheiben-, Sitz- undLenkradheizung, Lüftung und Fahrzeugbeleuchtung verbrauchen mehrelektrische Energie als im Sommer.Energiesparen darf allerdings niemals auf Kosten der Sicherheitgehen, auch beim E-Auto nicht. Alle Scheiben müssen eis- undbeschlagfrei sein und auch aufs Licht darf nicht verzichtet werden.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:Dr. Christian BuricTel.: (089) 7676-3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell