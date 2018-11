Elektroautos: Potenzielle Käufer zögern aus Mangel an Informationen

Berlin (ots) - Deutsche fühlen sich über Elektroautos weniger gutinformiert als Amerikaner und ChinesenDie Automobilhersteller haben stark in die Entwicklung vonElektroautos investiert, doch die Verkaufszahlen bleiben weit unterdem Ziel, so die Cars Online Trend-Studie "Electric Cars: At thetipping point?" von Capgemini. Dies liegt mitunter daran, dassinteressierte Verbraucher zu wenige Informationen vorfinden, um sichfür den Kauf eines Elektroautos zu entscheiden.Im Durchschnitt sieht sich laut der Studie etwas mehr als dieHälfte der Teilnehmer (53 Prozent) nicht ausreichend überElektroautos informiert; in Deutschland sind es fast zwei von dreiBefagten (64 Prozent). Bezüglich der Akkus fühlen sich hierzulandelediglich 29 Prozent gut informiert, über Ladestationen weniger alsjeder Vierte. Gravierend sind die Informationslücken gerade beidiesen Themen, da sie für die Kaufbereitschaft fast aller deutschenBefragten kritisch sind: Für 95 Prozent ist es wichtig, vor dem KaufInformation über die Lebensdauer und Kosten des Akkus zu erhalten,für 94 Prozent sind Informationen zur maximalen Reichweite desElektroautos entscheidend und ebenfalls für 94 Prozent Infos zur derLage der öffentlichen Ladestationen.Vertrauen in Reichweite und Ladeinfrastruktur entscheidendEtablierte Hersteller befinden sich auch bei Kaufinteressenten fürElektroautos in der Pole Position: Rund drei Viertel der Befragten inDeutschland und den USA ziehen ausschließlich etablierte Marken inBetracht, während in China bereits ein Drittel der Befragten auf neueMarken vertrauen würde. "Es ist entscheidend, den Erstkäufern vonElektroautos die Angst vor Lade- und Reichweitenproblemen übervollumfängliche Service-Angebote zu nehmen - z. B. im Bereich derLadeinfrastruktur. Hier können Hersteller den Unterschied machenzwischen einem unzufriedenen Erstkäufer und einem glücklichenBotschafter für Technologie und Marke", so Philipp M. Haaf, SeniorManager und Experte für Elektromobilität bei Capgemini Invent.Die Studie hebt außerdem hervor, dass die Deutschen das größteInteresse daran zeigen, öffentliche Ladestationen (32 Prozent) sowieSchnelllader (35 Prozent) zu nutzen. Tatsächlich gibt es inDeutschland außer Tesla-spezifischen aber sehr wenigeSchnellladestationen. Auch hinsichtlich der privatenLadevorrichtungen besteht eine Kluft zwischen Wunsch undWirklichkeit: Das Gros der Hersteller verkauft sie separat über denAfter Sales; die Installation übernimmt dann ein Dritter. Einerheblicher Teil der Befragten allerdings möchte alles aus einerHand: die private Ladestation direkt mit dem Auto kaufen (39 Prozent)sowie die Installation der Ladestation vom Hersteller (41 Prozent).Philipp M. Haaf fügt hinzu: "Der Verkauf von Elektroautos istdeutlich beratungsintensiver - aber wer hier überzeugt, wird miteiner nachhaltigen Kundenbeziehung belohnt. Die Automobilherstellerkönnen sich dabei mit 360-Grad-Angeboten von der Konkurrenz abhebenund ihr Geschäftsfeld erweitern. Schafft die Branche das nicht,werden Quereinsteiger aus anderen Branchen Wege für die E-Mobiliätbahnen - denn die Zukunft ist eindeutig elektrisch."Verbraucher suchen in der Phase des ersten Interesseshauptsächlich online nach Informationen: per Suchmaschine, auf denWebsiten der Autohersteller oder in Online-Communities. Finden siehier nicht leicht die gesuchten Informationen, entscheiden sich vielefür ein Auto mit Verbrennungsmotor anstelle eines Elektroautos. DieStudie kommt zu dem Schluss, dass die Branche auf die Kunden zugehenmuss, um die Verkaufszahlen für Elektroautos zügig zu steigern: miteinem Komplettpaket aus Fahrzeug, ergänzenden Produkten und Serviceswie Installations- und Störungsdiensten - vor allem aber mitumfassenden Informationen für jede Kundensituation. Die Herstellersollten zudem die Händler mit angemessenen Anreizen ins Boot holenund dem Verkaufspersonal Informationen zur Verfügung stellen, dieüber die Self-Service-Angebote für die Kunden hinausgehen.Studien-MethodikDie Studie basiert auf einer Online-Befragung von 762 Teilnehmern,darunter 251 aus Deutschland, 256 aus den USA und 255 aus China. AlleTeilnehmer zeigten ein ernsthaftes Interesse an Elektroautos, wobei54 bereits eines besaßen und die übrigen einen Kauf in naher Zukunftin Erwägung zogen.Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. 