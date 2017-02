Elektroauto: Steuerfrei aufladen und 10 Jahre keine Kfz-Steuer (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Ob Privat-Auto, privat genutzter Dienstwagen oder ElektrofahrradS-Pedelec: Wer als Arbeitnehmer seit 1. Januar 2017 seinElektrofahrzeug kostenfrei beim Arbeitgeber auflädt, zahlt für diesengeldwerten Vorteil keine Steuern. Außerdem: Besitzer einesElektrofahrzeugs sind für zehn statt - wie bisher - nur für fünfJahre von der Kfz-Steuer befreit. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) mit diesen und weiteren Steuervorteilen für Elektrofahrzeugeim Überblick.10 Jahre keine Kfz-SteuerNeu seit Januar 2017: Wer sich einen reinen Elektrowagen zulegt,wird zehn Jahre von der Kraftfahrzeug-Steuer befreit. Das gilt fürElektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis zum 31.Dezember 2020 erstmals zugelassen wurden bzw. werden. Bislang warenes lediglich fünf Jahre Kfz-Steuerbefreiung.Ebenfalls neu: Die zehnjährige Kfz-Steuerbefreiung gilt auch fürFahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2016 bis zum 31. Dezember 2020verkehrsrechtlich genehmigt zu reinen Elektro-Autos umgerüstet wurdenbzw. werden.Steuerfrei: Elektroauto aufladenMorgens zur Arbeit fahren, dort das Auto an die Steckdoseanschließen und abends mit dem aufgeladenen Wagen wieder nach Hausefahren - das muss Arbeitnehmer seit 1. Januar 2017 weder Geld nochSteuern kosten. Die Voraussetzungen dafür sind:- Der Arbeitgeber stellt kostenfreien Strom für die entsprechendenAutos seiner Mitarbeiter zur Verfügung, und zwar zusätzlich zumArbeitslohn.- Die betreffenden Autos sind reine Elektro- oderPlug-in-Hybrid-Fahrzeuge.- Für Arbeitnehmer mit einem entsprechenden privat mitgenutztenDienstwagen gilt: Zahlen sie den Ladestrom aus eigener Tasche,kann der Arbeitgeber die Kosten dafür im Rahmen desAuslagenersatzes steuerfrei erstatten.- Für Arbeitnehmer mit einem Elektrofahrrad gilt: Sie nutzen einzulassungspflichtiges S-Pedelec, das schneller als 25Stundenkilometer fährt.Anders als bei anderen Arbeitgeber-Vergünstigungen - etwa Essens-oder Tankgutscheine für Diesel- bzw. Benzin-Fahrzeuge - wird dasAufladen von Elektro-Autos oder S-Pedelecs an ortsfestenbetriebseigenen Ladestationen in der Regel nicht als geldwerterVorteil versteuert.Auch in puncto Ladevorrichtung können Arbeitgeber ihreAngestellten unterstützen: Stellt der Chef die Technik zum Aufladeneines Elektrofahrzeugs unentgeltlich bzw. verbilligt zur Verfügung(gleichzusetzen mit Verleihen), fallen dafür keine Steuern für denArbeitnehmer an. Anders ist es, wenn der Arbeitgeber dieLadeeinrichtung übereignet (gleichzusetzen mit Verschenken): Daszählt als geldwerter Vorteil, weshalb grundsätzlich für denArbeitnehmer pauschal 25 Prozent Steuern zzgl. Kirchensteuer und Soliauf den Wert der übereigneten Ladeeinrichtung fällig werden.Bis zu 4.000 Euro steuerfreie Kauf-Prämie vom StaatBereits seit Juli 2016 können Käufer von Elektroautos eine Prämiebeantragen: 4.000 Euro für rein elektrische Fahrzeuge und 3.000 Eurofür Plug-in-Hybride. Diese Prämien sind steuerfrei. Das Bundesamt fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) zahlt diesen Zuschuss, densich Bund und Industrie teilen. Der entsprechende Online-Antrag kannbeim Bafa gestellt werden. Das Bafa vergibt die Förderung solange,bis die Bundesmittel von 600 Millionen Euro aufgebraucht sind;spätestens 2019 läuft das Programm aus.Bundesregierung fördert ElektromobilitätDie verlängerte Kfz-Steuerbefreiung sowie dieSteuervergünstigungen für das Aufladen von Elektro-Autos sindBestandteile des Gesetzes zur steuerlichen Förderung vonElektromobilität, das am 17. November 2016 in Kraft getreten ist undbis zum 31. Dezember 2020 gelten soll. Das Gesetz ergänzt dasMaßnahmenbündel der Bundesregierung zur Förderung derElektromobilität im Sektor Straßenverkehr.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 900.000 Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH.Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell