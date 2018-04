Elektroauto-Neuzulassungen 01/2018: Starkes Wachstum in China - Europa hinkt hinterher

Düsseldorf (ots) - Aktuelle PwC-Analyse: Wachstum derNeuzulassungen verdoppelt sich in China auf 153 Prozent. Hingegendeutlicher Wachstumsrückgang in Europa / Gründe sind Lieferengpässeund fehlende Neuprodukte / Interesse bleibt aber hoch, Trendwende imSommer zu erwarten / Analyse zur Beijing Motor Show zeigt: 1 MillionE-Fahrzeuge sind schon 2019 zu erwartenNachdem es im vergangenen Jahr spürbar aufwärtsging, hat dieDynamik des Markts für Elektro- und Hybridfahrzeuge zum Jahresauftaktüberraschend in Europa deutlich nachgelassen: Die Zahl der im erstenQuartal neu zugelassenen Batterie-Elektrofahrzeuge stieg in den fünfwichtigsten europäischen Märkten Deutschland, Großbritannien,Frankreich, Spanien und Italien lediglich um knapp 4.000 auf knapp22.000, davon knapp 9.000 in Deutschland. Das zeigt die aktuelle"E-Mobility Sales Review", der internationale Trendbericht zurElektromobilität von PwC Autofacts. Die Wachstumsrate, die 2017 nochbei mehr als 47 Prozent lag, ging damit auf nur noch 22 Prozentzurück. "Das erste Quartal hat die Grenzen der aktuellen Kapazitätvon Elektroautos gezeigt", sagt Felix Kuhnert, Global AutomotiveLeader von PwC. "Wer auf eine Fortsetzung des Booms gehofft hatte,wird noch etwas Geduld brauchen."Ab Sommer könnte es kräftig aufwärtsgehenAllerdings dürfe der Wachstumsrückgang "nicht überbewertetwerden", meint Kuhnert. "Das Interesse an Elektroautos wächstdeutlich schneller, als es die Neuzulassungen suggerieren."Wesentliche Ursachen für den verhaltenen Jahresauftakt seien weitverbreitete Lieferengpässe von existierenden Modellen sowie dasWarten auf neue Angebote.Das hat aber bald ein Ende; ab Sommer könnte der Markt deshalbwieder deutlich kräftiger wachsen. "Mehrere Hersteller bringen in dennächsten Monaten neue Modelle mit höheren Reichweiten auf den Markt",sagt Christoph Stürmer, Global Lead Analyst von PwC Autofacts. Zudemgeht er davon aus, dass die Autokonzerne ihre Produktionskapazitätensukzessive ausweiten werden.Absatz und Kapazität in China wachsen rasantIn den USA verlief der Jahresauftakt für Hersteller vonElektroautos zwar etwas erfreulicher - aber auf niedrigem Niveau: Mit14.429 neu zugelassenen Elektrofahrzeugen im Januar und Februar stiegdie Wachstumsrate laut PwC-Autofacts-Trendbericht von 20,5 auf 28Prozent.Auf dem chinesischen Markt, den die PwC-Experten im Vorfeld der am25. April beginnenden Beijing Motor Show besonders genau unter dieLupe genommen haben, bietet sich ein anderes Bild: Die Wachstumsratebei den Neuzulassungen von Elektroautos lag in den ersten beidenMonaten des Jahres bei 153 Prozent und hat sich damit im Vergleichzum Vorjahr fast verdoppelt.Angesichts der hohen Präsenz von Elektrofahrzeugen im öffentlichenBereich - etwa bei den städtischen Taxiflotten - und einer intensivenstaatlichen Förderung sei das aber erst der Beginn einer weiterenUmstellung des Marktes, meint Kuhnert. "Der chinesische Markt hatausreichende Produktionskapazitäten für weiteres Wachstum derE-Mobilität."Verschärfter Wettbewerb in Fernost?Allerdings könnte sich die Situation bald verändern: Auf derBeijing Motor Show werden chinesische und internationale Herstellerzahlreiche attraktive neue Modelle präsentieren, die auch kurzfristigzum Verkauf zur Verfügung stehen. "Nachdem 2017 über 500.000Elektrofahrzeuge in China produziert worden sind, erwarten wir 2018eine Zunahme um 50 Prozent auf über 750.000 Einheiten. Die Schwellevon einer Million Batteriefahrzeugen wird schon 2019 überschrittenwerden", erläutert Kuhnert.Allein in China? Eine Frage des VertrauensZudem hat die Regierung im Vorfeld des Events angekündigt, dieHürden für ausländische Unternehmen zu senken. Demnach will sieHersteller von Elektroautos bereits 2018 von der Pflicht befreien,Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Anbietern zu gründen. DieLiberalisierung könnte weitere Anbieter nach China locken, und deninternen Wettbewerb verschärfen - und die Platzhirsche in Fernostsomit zwingen, die Schlagzahl zu erhöhen. "Ich halte es für denkbar,dass ein Motiv der chinesischen Regierung ist, die lokalen Herstellerzu professionalisieren", sagt Stürmer.Allerdings sei derzeit noch nicht absehbar, ob europäischeAutokonzerne die Einladung annehmen. "Wer ohne Joint-Venture-Partnerin China investieren will, sollte sich vorher fragen, ob undinwieweit er sich zutraut, sich ohne strategischen Partner in demdortigen Rechts- und Gesellschaftssystem zurechtzufinden", rät er.Deutlich unberechenbarer als die Produktion sei im Übrigen dieZulassung von Fahrzeugen für den chinesischen Markt. "Wegen hoherHürden und schneller Regeländerungen könnte hier mancher sein blauesWunder erleben", warnt Stürmer. Damit ist noch offen, wie deutscheHersteller von der Marktöffnung in China profitieren werden.Elektro- statt Dieselfahrzeuge?In Deutschland ist es um den Diesel wieder etwas ruhiger geworden,während sich der Marktanteil auf niedrigem Niveau stabilisiert hat."Spätestens wenn die ersten Städte Fahrverbote verhängen, dürftensich deutsche Autofahrer wieder verstärkt vom Diesel abwenden", sagtStürmer. "Ich bin aber skeptisch, ob sie schon auf breiter Front aufElektro-Autos umsatteln." Viele Diesel-Fahrer seien preissensitiv undsomit keine Erstkäufer für neuartige E-Fahrzeuge. Zugleich müsse sicherst noch zeigen, inwieweit Kunden mit hoher PreisbereitschaftModelle deutscher Hersteller kaufen. Stürmer: "Gerade dieAvantgarde-Kunden dürften im Moment nach abwarten, weil zahlreicheneue Modelle der Premiumhersteller angekündigt worden sind." Der PwCAutofacts-Trendbericht zu E-Mobilität wird quartalsweiseveröffentlicht. Die nächste Ausgabe erscheint nach Abschluss deszweiten Quartals 2018. Die Reports finden Sie unter:www.pwc.de/e-mobilitysalesÜber PwC:PwC bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den BereichenPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. 