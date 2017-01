Elektroauto-Hersteller storniert Großauftrag an Zulieferer SHW

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla Motors":

AALEN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu lukrativen Geschäften mit der Elektromobilität muss der Zulieferer SHW einen Rückschlag hinnehmen.



Ein Hersteller von Stromern habe einen Großauftrag über 100 Millionen Euro für elektrische Achsgetriebepumpen storniert, erklärte die Firma aus Aalen am Dienstag. Man sei aber "weiterhin davon überzeugt, an der Entwicklung des Marktes für Elektromobilität nachhaltig partizipieren zu können", beteuerte die Firma. An der Börse brach die SHW-Aktie bis zum Dienstagnachmittag um etwa 7 Prozent ein.

Der Kunde habe die Stornierung damit begründet, dass die Spezifikationen der Pumpe nicht im Einklang mit den Anforderungen des Automodells stünden. Diese Gründe seien aber "nicht zutreffend", teilte SHW mit. Daher prüfe man, ob die Stornierung rechtmäßig sei. Die Frage, ob es sich beim Kunden um den US-Autobauer Tesla handelt, wollte ein SHW-Pressesprecher nicht beantworten.