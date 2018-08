Elektro-Schrott: Neue Regelung bringt keinen Fortschritt für das Recycling von Elektro-Altgeräten

Bonn (ots) - Ab heute fallen auch Möbel- oder Kleidungsstücke mitelektronischen Bestandteilen unter das Elektro-Gesetz. Derbvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. erwartetjedoch nicht, dass dadurch mehr Elektrogeräte recycelt werden."Die Umsetzung der neuen Regeln wird nach unserer Einschätzungkeinen Recycling-Schub bringen. Wir erwarten auch keineumweltpolitisch positiven Effekte. Im Gegenteil, wir gehen davon aus,dass die Fehlwurfquote signifikant steigen wird. Das erschwert dasRecycling", befürchtet bvse-Experte Andreas Habel.Das aber ist eigentlich dringend nötig, denn im letzten Jahrwurden, gemäß der Jahres Statistik Mitteilung der stiftungelektro-altgeräte register (ear), nur 720.000 Tonnen an Altgerätenzurückgenommen. Damit bleibt Deutschland knapp unter dem von derEuropäischen Union geforderten Sammelziel von 45 Prozent."Schlimmer ist jedoch", so Bernhard Jehle, Vorsitzender desbvse-Fachverbandes Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling, "dass wirvom Sammelziel von 65 Prozent, das schon 2019 erreicht werden muss,dramatisch weit entfernt sind."Dabei sei die Sammelmenge durchaus im Markt vorhanden, so derbvse. Allerdings gehen nach wie vor zu hohe Mengen an den für dieBehandlung von Altgeräten zugelassenen Anlagen vorbei.Der Vollzug des Elektro-Gesetzes muss sich nach Meinung des bvsedeshalb viel stärker auf das illegale Abgreifen und die anschließendeVerbringung von Altgeräten konzentrieren. Beispielsweise agiere eineVielzahl von In- und Exportfirmen, wie in der Hamburger Billstraße,weiterhin in diesem Bereich.Pressesprecher:Jörg Lacherbvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.fon: +49 (0)177/88849-27mail: lacher@bvse.deinternet:http://www.bvse.deOriginal-Content von: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell