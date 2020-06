Elektro-Offensive der ADAC SE: Sonderkonditionen beim ADAC Autokredit / Ab sofort können Mitglieder neue und gebrauchte Elektrofahrzeuge mit einem Zinssatz von 2,39 Prozent finanzieren. (FOTO)

München (ots) - Als Folge der Corona-Pandemie gewinnt der Individualverkehr mit dem eigenen Auto in diesem Sommer wieder stärker an Bedeutung. Angesichts der vielfältigen Förderprogramme für Elektromobilität kann sich die Anschaffung eines Stromers oder Plug-in-Hybrids derzeit lohnen. Die ADAC Finanzdienste bieten ADAC Mitgliedern, die sich ein Elektrofahrzeug kaufen möchten, ab sofort Sonderkonditionen beim Autokredit an: Sie können elektrische Fahrzeuge sowie Hybride und Plug-In-Hybride mit einem effektiven Jahreszins in Höhe von 2,39 Prozent über alle Laufzeiten finanzieren. Das Angebot kommt von der ADAC Finanzdienste GmbH in Kooperation mit der Bank11.Diese Elektro-Sonderfinanzierungskonditionen können ADAC Mitglieder sowohl für neue als auch gebrauchte Elektroautos in Anspruch nehmen. "Im Zuge unserer Elektro-Offensive wollen wir noch mehr ADAC Mitglieder elektrisch auf die Straße bringen", sagte Jörg Helten, Vorstand der ADAC SE . "Das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen wächst, insbesondere durch die Leasingrückläufer. Der Kauf eines gebrauchten Elektroautos wird damit zur echten Alternative, zumal die Bundesregierung seit kurzem den Absatz neuer und junger gebrauchter E-Fahrzeuge mit einem Umweltbonus unterstützt."Neuer Musterkaufvertrag für gebrauchte StromerUm interessierte Mitglieder beim Kaufprozess zu unterstützen, haben die ADAC Juristen einen neuen Musterkaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektroautos konzipiert. Das entsprechende Vertragsformular steht auf adac.de in der Rubrik "Rund ums Fahrzeug" unter "Musterkaufverträge" zum kostenlosen Download (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufe n/musterkaufvertraege-formulare/) zur Verfügung.ProduktangebotDie Sonderkonditionen für die Fahrzeugfinanzierung können ADAC Mitglieder in allen ADAC Geschäftsstellen und telefonisch unter Tel. 089 76 76 15 04 beantragen.Weitere Informationen zur Aktion unter: https://www.adac.de/produkte/finanzdiens tleistungen/autokredit/sonderfinanzierung-e-auto/ . Ab Anfang Juli ist ein Vertragsabschluss auch online möglich.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online mit Fotos und Grafik unter https://presse.adac.de/home/index.html . Folgen Sie uns auch unter http://www.twitter.com/adac .Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4612644OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell