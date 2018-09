Elektro-Mobilität: Bundesregierung muss auf Menschenrechte pochen (FOTO)

Berlin/Dresden (ots) -Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22.September warnt das entwicklungspolitische INKOTA-netzwerk voreinseitigen Lösungen der Mobilitätsfrage. Der sprunghafte Anstieg derElektro-Auto-Produktion sei mit erheblichen menschenrechtlichenRisiken verbunden. Insbesondere beim Abbau von Mineralien undMetallen für Batterien sieht das Netzwerk dringenden Handlungsbedarfund fordert die Bundesregierung auf gesetzlich nachzusteuern."Der Abbau von Lithium, auf das wir für unsere Batterienangewiesen sind, raubt Minderheiten in Chile, Argentinien undBolivien ihre Lebensgrundlage", sagt Beate Schurath, Referentin fürRessourcengerechtigkeit bei INKOTA. In den Lithiumbecken in derAtacama-Wüste würden täglich tonnenweise Wasser vernichtet, derGrundwasserpiegel schrumpfe unwiederbringlich. "Das Wasser ist indieser trockenen Region überlebenswichtig für die indigeneBevölkerung, die von Viehzucht und kleinbäuerlicher Landwirtschaftlebt", so Schurath. Auch bei anderen Rohstoffen gebe es erheblicheProbleme: "Das Kobalt, das in Lithium-Batterien steckt, stammt zu 65Prozent aus dem Kongo. Auch deutsche Hersteller nehmenMenschenrechtsverletzungen, Korruption und Umweltrisiken in Kauf, umsich ihr Stück vom E-Mobilitätskuchen zu sichern."Der Elektroantrieb gilt bei vielen als die Lösung für nachhaltigeEntwicklung im Verkehr. Klimaschützer erhoffen sich eine Senkung desCO2-Ausstoßes, die Bundesregierung und die Unternehmen zielen aufneue Märkte für die deutsche Automobilindustrie ab. "Die Rechnunggreift zu kurz", sagt Schurath. Es gelte heute, Lehren aus früherenFehlern zu ziehen. Bei der Einführung von Biosprit etwa setzten vielezunächst auf die vermeintlich nachhaltige Lösung, bis klar wurde,dass der Anbau der Spritpflanzen mit dem Lebensmittelanbaukonkurrierte - die Zuspitzung Tank gegen Teller wurde zum geflügeltenWort. "Für eine nachhaltige Mobilitätswende muss die Achtung vonMenschenrechten und Umweltstandards deshalb an erster Stelle stehen",so Schurath.INKOTA und andere zivilgesellschaftliche Gruppen fordern dieBundesregierung anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche mitAktionen in mehreren deutschen Städten zum Handeln auf: "DasBekenntnis zur Wahrung der Menschenrechte in globalenRohstofflieferketten muss in einer bundesdeutschen Rohstoffstrategieverankert sein", erklärt Schurath. "Unternehmen in rohstoffintensivenIndustrien wie der Automobilbranche sowie Finanzdienstleister undInvestoren müssen verpflichtet werden, menschenrechtlicheSorgfaltspflichten einzuhalten - und sanktioniert werden, wenn siedies nicht ausreichend tun."Pressekontakt:Beate Schurath, INKOTA-netzwerk, Mobil: 01577-31 63 497, E-Mail:schurath@inkota.deOriginal-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell