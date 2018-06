Elektro-Mietwagen auf Mallorca: Spärliche Lademöglichkeiten und geringe Nachfrage

Köln (ots) -- Quote für Elektro-Mietwagen auf Mallorca ab 2020- Ladeinfrastruktur auf Mallorca bisher nicht ausreichend- Ferienhaus-Vermieter zurückhaltend, zeigen aber Bereitschaft zurUmrüstungAuf Mallorca soll es ab 2020 eine gesetzliche Quote von zunächst10 % für Elektro-Mietwagen geben. In den Folgejahren soll die Quotedann jeweils um 10 Prozentpunkte steigen, sodass im Jahr 2030 alleMietwagen per Gesetz elektrisch betrieben sein müssen. In den letzten12 Monaten waren nur 0,02 % der über billiger-mietwagen.de gebuchtenFahrzeuge auf Mallorca elektrisch.Ein Grund für den bisher geringen Anteil an Elektro-Mietwagen aufder beliebten Urlaubsinsel ist die unzureichende Ladeinfrastruktur.Derzeit gibt es etwa 100 elektrische Ladesäulen für rund 100.000Mietwagen. Dazu kommt noch die lückenhafte räumliche Abdeckung, wiedas Mietwagenportal billiger-mietwagen.de und dieFerienhaus-Suchmaschine Holidu (www.holidu.de) berichten. So sind dieLademöglichkeiten an den touristischen Küstenorten auf Mallorca lautelectromaps.com zwar ansehnlich, aber knapp. Rund um die Bucht vonAlcudia gibt es den Angaben von Electromaps zufolge neunPKW-Steckdosen. In der Hochsaison wohnen über 18.000 Touristen in demGebiet, von denen viele einen Mietwagen haben. Bei einer Quote von 10% für Elektro-Mietwagen wären die Ladeplätze demnach schnellüberbelegt. Doch auch abseits der Touristenzentren, im ländlicherenMallorca, wo viele Urlauber über das Portal Holidu besonders schöngelegene Fincas buchen, dürften die Kapazitäten mit ein bis zweiLadeplätzen pro Ort auf Dauer nicht ausreichen. Angesicht dieserUmstände halten sich Autovermieter mit der Anschaffung vonElektro-Fahrzeugen bislang zurück. Ein großer deutscher Vermieter hatdie Elektromobilität zudem gerade öffentlich stark kritisiert.Ebenso haben laut der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu bisher nurwenige Vermieter von Ferienhäusern und Fincas auf die bevorstehendeQuote reagiert und beispielsweise Außensteckdosen angebracht. Diesdürfte auch an der aktuell überschaubaren Nachfrage liegen.Entsprechend gebe es - so Holidu - derzeit auf Mallorca nur wenigeFincas, die Ladestationen garantieren. Diese befinden sich meist imSüdosten rund um die Städte Campos und Felanitx im Landesinneren. DasLaden ist für die Ferienhaus-Bewohner meist kostenfrei. In derbeliebten Finca-Gegend um Manacor besteht lediglich im Stadtzentrumeine Lademöglichkeit. Laut dem mallorquinischen EigentümerverbandHabtur erwägen aber immerhin viele Ferienhaus-Vermieter dieInstallation von Außensteckdosen für Elektroautos in den nächstenJahren. Darüber hinaus haben Barbara und Tomás von derAgrotourismus-Finca Sa Gruta Vella einen anderen Trend beobachtet:"Jedes Jahr reisen deutlich mehr Gäste mit einem Elektroauto an undfreuen sich, dass sie es bei uns kostenfrei und bequem laden können."Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 15 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. 2018 kürten DIE WELT undServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folgezum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen.Ebenfalls 2018 ernannten der Sender n-tv und das Deutsche Institutfür Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehrguten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".Über Holidu:Die Holidu GmbH mit Sitz in München ist eine weltweit führendeSuchmaschine für Ferienhäuser und -wohnungen. Als Vergleichsportalprüft Holidu Millionen Ferienunterkünfte von hunderten Buchungsseitenund ermöglicht eine Preisersparnis von bis zu 55 % für dieselbeUnterkunft im selben Reisezeitraum. Um bei den verschiedenenAnbietern die identischen Objekte zu finden und den besten Preis zuzeigen, nutzt die Suchmaschine eine selbst entwickelteBilderkennungstechnologie. Das Start-up wurde 2014 gegründet undbefindet sich seitdem auf rasantem Wachstumskurs. Holidu wurde 2018vom unabhängigen Verbrauchermagazin "Guter Rat" als besteSuchmaschine für Ferienhäuser ausgezeichnet. www.holidu.dePressekontakt für Rückfragen:billiger-mietwagen.de: Frieder Bechtel,E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,Tel.: +49/221/16790-008Holidu: Heike Müller, E-Mail: heike.mueller@holidu.com,Tel.: +49/162/1009 597Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell