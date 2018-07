Berlin (ots) - Berlin als Hauptstadt der elektronischen Musik hatauch ein Sprachrohr im Radio: die renommierten "Elektro Beats" vonRadioeins. Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 21.00 Uhr gehtRadioeins-Moderator Olaf Zimmermann mit "Elektro Beats" zum 1000. Malauf Sendung. Namhafte Überraschungsgäste gratulieren live und bringenals Geschenk ihre neuesten Elektrotracks mit.Radioeins-Musikchefin Anja Caspary: "Ich möchte behaupten, es gibtkeinen größeren Kenner der deutschen Elektroszene als OlafZimmermann. Mit seiner unaufgeregten, ruhigen Art leistet er seitJahrzehnten Bildungsarbeit im Äther und besitzt hohe Anerkennungunter den Künstlerinnen und Künstlern, die immer gerne in seinerSendung vorbeikommen."Von Depeche Mode bis Westbam1986 moderierte Elektronikpop-Pionier Olaf Zimmermann seine ersteSendung - damals noch beim Jugendradio DT 64. Seit 1997 laufen die"Elektro Beats" bei Radioeins immer sonntags zwischen 21.00 und 23.00Uhr. Zu den Studiogästen zählten neben Depeche Mode und TangerineDream alle Größen der internationalen Elektronik-Szene, darunterKraftwerk, Moby, Underworld, Paul & Fritz Kalkbrenner, Moderat, DAF,Nils Frahm, Jean-Michel Jarre, Mouse On Mars, The Art Of Noise,Yello, Boys Noize, Giorgio Moroder, Westbam oder Ellen Allien."Elektro Beats" wurde so zum Forum für elektronische Musik im Radio.Fotos mit den Gästen der Jubiläumssendung stehen ab Montag, 23.Juli 2018, auf ard-foto.de zur Verfügung.Weitere Informationen: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/07/elektro-beats-die-1000-sendung-auf-radioeins-vom-rbb.html#topPressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell