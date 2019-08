Elektrizität im Blut

KufsteinWien (ots) - Greenstorm launcht Europas größten E-Bike Online-MarktplatzDie Financial Times hat im Frühjahr Greenstorm als eines der 1000 am schnellstenwachsenden Unternehmen Europas ausgezeichnet. Jetzt stellt sich das TirolerUnternehmen gegen den größten Online-Player im Markt und will ab August derwichtigste Online-Marktplatz für E-Bikes in Europa werden. Am 28. August um 8.08Uhr wird der Startknopf für dieses größte Händlernetz gedrückt. Das Besondere andieser Plattform ist, dass die Händler ihre neuen E-Bikes provisionsfreiverkaufen können.Ab morgen Früh gibt es unter shop.greenstorm.eu den ersten europäischenOnline-Marktplatz für neue und gebrauchte E-Bikes. "Wir wollen, gemeinsam mit3.000 stationären Händlern, der Leading-E-Bike-Marketplace werden" , erklärtGreenstorm Gesellschafter und Geschäftsführer Richard Hirschhuber. Für denAusbau seiner E-Commerce Sparte erhielt Greenstorm Investorenkapital inzweistelliger Millionenhöhe. 2017 hatte das Unternehmen zuerst mit seineminnovativen Verleih-Modell von E-Bikes an Hotels Platz vier der am schnellstenwachsenden Unternehmen Österreichs erreicht. Infolgedessen ist die LondonerPrivate-Equity-Firma Bregal Milestone auf das Potential von Greenstorms Netzwerkvon selbstständigen E-Bike-Händlern aufmerksam geworden. Das vielfachausgezeichnete Unternehmen ist ein erfahrener Profi in punkto Elektromobilität.Es beziehtherstellerunabhängig immer die neueste Technologie an E-Bikes, um diese in denVerleih zu geben. Danach werden diese E-Bikes auf dem eigenen Marktplatz alsGebrauchträder verkauft. Bereits über 150 E-Tankstellen und 300 E-Cars von Teslasind zusätzlich an verschiedene Hotelbetriebe vermietet worden.E-Bikes für jedenGreenstorm bietet ab morgen auf seinem Online Portal privaten Händlern dieMöglichkeit, provisionsfrei ihre Elektrofahrräder anzubieten und zu verkaufen.Bereits über 800 lokale Händler aus Österreich, Deutschland und Italien habensich zum Start des zukünftig größten Online-Marktplatzes für E-Bikes angemeldet.Kunden können aus einem breiten Sortiment von bis dato 80.000 neuwertigen und12.000 gebrauchten E-Bikes wählen und dabei ganz leicht das individuell passendeModell finden. Die Preisspanne liegt zwischen 1.600 Euro bis 12.000 Euro, jenach Modell und Marke. Grundsätzlich werden die E-Bikes mit einem Rabatt von biszu fünf Prozent (für neue Bikes) und bis zu 38 Prozent für gebrauchte E-Bikesangeboten.E-Mobilität aus zweiter HandDarüber hinaus betreibt Greenstorm eine eigene Reparaturwerkstatt, um gebrauchteE-Bikes wieder flott zu machen und über seinen Online-Marktplatz zu vertreiben."Hochwertige E-Bikes sind langlebige Produkte, die über viele Jahre genutztwerden können. Bei Akkus ist die Anzahl der Ladezyklen entscheidend" , weißPhilipp Zimmermann, Co-Gründer von Greenstorm. Käufern von gebrauchten E-Bikesgewährt das Unternehmen 24 Monate Garantie auf Akku, Motor und Rahmen.Augen auf beim E-Bike KaufVor allem beim Kauf von gebrauchten E-Bikes sind einige Faktoren wichtig: Wiesehen die einzelnen Komponenten aus (Bremsscheiben, Bremsbeläge, Reifen,Schaltung, Kette, Gabel, Dämpfer, etc.) und sind Verschleiß und Abnutzung, Risseoder ähnliches zu sehen? Auch der Akkuzustand ist wichtig. 500 bis 1000Vollladezyklen überlebt ein Akku in etwa. "Entscheidend für den Zustand desE-Bikes sind natürlich auch die gefahrenen Kilometer. Durch sie bestimmt sichder Grad des Verschleißes und wir passen dementsprechend die neuen Preise an.Auch etwaige Schäden und Gebrauchsspuren ziehen wir jeweils adäquat vomWiederverkaufspreis ab, sodass ein unschlagbarer, fairer Deal entsteht" ,erläutert Zimmermann abschließend. Nicht zuletzt gehen alle gebrauchten E-Bikesvon Greenstorm durch ein "refurbishment-Prozess" und werden komplettgeneralüberholt und aufbereitet. Über abgenutzte Bremsen oder ähnliches musssich der Käufer keine Gedankenmachen.Über GreenstormDie Greenstorm Mobility GmbH aus Kufstein, Österreich, stellt mit eineminnovativen Verleihkonzept Hoteliers in Deutschland, Österreich, Italien,Schweiz, Kroatien und Slowenien E-Bikes, Elektroautos sowie Ladestationen zurVerfügung. Mit dem zweiten Verleih-Modell "My job, my bike" erhalten Unternehmenwie z.B. Swarovski, E-Bikes für ihre Mitarbeiter. Das dritte Modell "Green4rent"ermöglicht Fachhändlern am Verleihmarkt für E-Bikes teilzunehmen. Gegen Zahlungeiner Provision erhalten Sie E-Bikes, die sie an ihre Kunden verleihen können.Nach Ende der Verleihfrist wartet Greenstorm die gebrauchten Top-E-Bikes undbietet sie zum Kauf an. Hier hat sich Greenstorm das Ziel gesetzt, Europasgrößter E-Bike-Marktplatz zu werden, auf dem unabhängigeFachhändler zusätzlich ihre E-Bikes verkaufen können. Aktuell beschäftigt dieFirma knapp 120 Mitarbeiter. 2017 erreichte sie im Wachstumsrankingösterreichischer Unternehmen den vierten Platz. 2018 wurde Greenstorm neben demTiroler Innovationspreis auch mit dem German Innovation Award ausgezeichnet.Zudem zählte Greenstorm zu den Finalisten des Wettbewerbs EY Entrepreneur Of TheYear in der Kategorie "Start-ups".Mehr unter: https://business.greenstorm.eu/ und https://shop.greenstorm.eu/