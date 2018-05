Elektrisierende Erfahrungen: Mit dem E-Bike zu besonderen Höhepunkten - Neuer Radführer für Hunsrück, Nahe und Rheinhessen - Zwischen Heimat und Hängebrücke

Neuwied (ots) - Waren Freizeit-Radlern aus Konditionsgründenbisher meist nur die Ebenen vorbehalten, erschließt der Trend zumE-Bike völlig neue Ziele auf den rheinland-pfälzischen Höhen. Zu 15"elektrisierenden" Radausflügen auf die Hunsrückhöhen, durch dasNahetal und zu den "Hiwweln" in Rheinhessen entführt der neueE-Bike-Führer "traumtouren - Band 5". Radprofi Hartmut Schönhöferverrät beispielsweise, wie man den Besuch der Geierley-Hängebrückemit einer spannenden Radrunde um Kastellaun verbindet, auf"Heimat"-Spuren im Hunsrück die wichtigsten Drehorte der TV-Sagawiedersieht, auf 32 Kilometern die "Perlen der Nahe" sammelt oder inRheinhessen die Magie der 1000 Hügel mit Kunst, Kultur und Kücheverknüpft. Zu allen Vorschlägen, die speziell als Rund- oderStreckentouren mit Nahverkehrsanbindung ausgearbeitet wurden, gibt esumfangreiche Empfehlungen zu besonderen Ausblicken, empfehlenswertenEinkehrstationen und kulturellen Höhepunkten. Durch Anbindung an dieGratis-App "traumtouren" wird auch verfahren unmöglich: Via QR-Codekönnen alle Touren zusammen mit den wichtigsten Infos zu Parkplätzen,Biergärten und Restaurants auf Smartphones und Tablets geladenwerden. Für E-Biker sind alle vorgeschlagenen Touren und Variantenzwischen 32 und 81 Kilometern einfach zu bewältigen, für Radler ohneelektrischen Rückenwind gibt es "sportliche" Hinweise zuAlternativen, Abkürzungen oder möglichen Durststrecken. Der Boom beiE-Bikes ist ungebrochen: Allein im vergangenen Jahr rollten mehr als700 000 neue Pedelecs aus den Läden - und erschließen durch moderneDesigns, versteckte Technik und verbesserte Reichweite völlig neueZielgruppen. Buchtipp: traumtouren - Hunsrück, Nahe, Rheinhessen, 192Seiten im praktischen Pocketformat, 14,95 Euro, Infos:www.ideemediashop.deHinweis für Redaktionen: Download von Fotos und weiteren Infosunter www.tourtipp.netPressekontakt:ideemedia GmbH, Brigitta Bartus, Tel. 02631 99960.Original-Content von: ideemedia, übermittelt durch news aktuell